MSCI 轉型金融追蹤報告：亞太地區正面臨日益加劇的氣候及投資風險

MSCI 永續發展中心最新發布的《轉型金融追蹤報告》顯示，亞太地區正面臨日益加劇的氣候及投資風險。

最新一期報告指出，到2050年，在全球氣溫上升3°C的情景下，墨爾本、東京和上海等城市的平均極端高溫天數預計將增加多達31%。與此同時，在新加坡、香港及中國大陸等亞太地區主要市場，超過70%上市公司當前的排放路徑偏離2°C溫控目標。

儘管面臨嚴峻挑戰，報告也揭示氣候轉型方面的進展與機遇。聚焦轉型的氣候基金正在快速成長，自2018年以來，相關公募基金的資產規模激增近20倍，達到5,900億美元。同時，私募資本也日益聚焦於公用事業等高碳排行業，加速推動其脫碳轉型。

一、 高溫風險加劇： 到2050年，多個城市面臨極端高溫天數激增的挑戰

報告顯示，在與工業化前水準相比升溫3°C的情景下，到2025年，亞太地區部分城市的極端高溫天數的平均值預計將增加，這也預示氣候適應成本正持續攀升。

具體而言，澳洲墨爾本極端高溫天數（指濕球黑球溫度 “Wet Bulb Globe Temperature, WBGT”超過20°C的平均天數）預計將增加31%，日本東京增加9%，上海增加7%，印度新德里增加5%。

對投資者而言，該趨勢意味著他們不僅要管理與剝離高排放行業相關的轉型風險，還要應對極端天氣及氣候事件對財務和運營層面造成的直接衝擊。

二、 亞太區多數企業當前的排放路徑偏離2°C溫控目標

上市和未上市公司合計直接產生全球近三分之一（32%）的排放量。近三分之二的上市公司當前的排放路徑將導致全球升溫超過2°C，而全球平均升溫幅度為2.7°C。能源、原材料和非必需消費品等行業的排放嚴重偏離1.5°C溫控目標，但通過轉型融資機會仍有改善潛力。

亞太地區上市公司的溫控現狀如下：

在新加坡，81%的上市公司的排放路徑將導致全球升溫超過2°C，其中28%的公司的排放路徑將導致升溫超過3.2℃。

在香港，72%的上市公司的排放路徑將導致全球升溫超過2°C，其中33%的公司的排放路徑將導致升溫超過3.2℃。

在中國，71%的上市公司的排放路徑將導致全球升溫超過2°C，其中39%的公司的排放路徑將導致升溫超過3.2℃。

在日本，66%的上市公司的排放路徑將導致全球升溫超過2°C，其中21%的公司的排放路徑將導致升溫超過3.2℃。

在澳洲，58%的上市公司的排放路徑將導致全球升溫超過2°C，其中27%的公司的排放路徑將導致升溫超過3.2℃。

三、 氣候基金：隨著轉型投資趨勢增強，氣候基金規模激增

2024年，轉型基金的資產規模成長20%，占所有公募氣候基金近40%。這表明投資者日益認識到，要在現實世界中實現減排目標，需要為支撐全球經濟卻難以減排的行業提供資金支持。截至2025年6月30日的約七年時間裡，公募氣候基金的資產管理規模成長近20倍，達到5,900億美元。

私募氣候基金中37%的投資流向公用事業領域。這一高排放行業為支援能源轉型提供重大機遇，相比之下，公募氣候基金中僅有10%的資金投向該領域。

公募氣候基金往往更傾向於投資推動低碳轉型的行業。公募氣候基金有20%的投資流向資訊科技行業，12%投向材料行業，這兩大行業對於低碳技術的規模化發展至關重要。相比之下，私募基金投向這兩個行業的資金占比分別僅為8%和3%。

不論氣候基金的註冊所在地點，它們的投資重心主要在美國。不過，大多數公募氣候基金成立於歐洲，而大多數私募氣候基金則成立於美國。截至2025年6月30日，公募氣候基金60%的投資投向美國上市公司或其他美國資產，25%投向歐洲上市公司，13%投向亞太地區。私募氣候基金的投資流向也與之類似，其中近65%的資產投向美國當地的投資專案。