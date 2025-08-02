法國巴黎銀行財富管理：美歐關稅烏雲散去 歐股展望放晴

法國巴黎銀行財富管理的新聞雙周刊第193期指出，對整體股市維持中立看法。全球主要股市指數仍受美股強烈影響，預期美股在最佳的情況下僅表現疲軟（特別是對以歐元計價的投資人而言）。這將嚴重拖累相關指數未來的整體表現。 更重要的是，一旦「一切完美」的情緒受到關稅影響經濟的考驗，由美股為首的市場修正，發生機率相當高。

美國與歐盟於7月27日達成貿易協議，多數歐盟輸美產品將課徵15%關稅。對歐元區而言，關稅影響可控，預期中期內將由國防預算擴編與德國基礎建設支出抵銷。汽車、半導體與製藥產業皆適用15%稅率，鋼鐵與鋁仍面臨50%的高關稅。作為回應，歐盟將進口7,500億美元能源、對美投資6,000億美元，並擴大軍備採購，並對部分美國商品降至零關稅。此協議降低短期不確定性、紓解報復性貿易行動對歐洲GDP的衝擊，促進歐洲經濟成長。

除美歐協議外，日本、南韓關稅稅率皆為15%、印尼與菲律賓皆為19%的貿易協議也已相繼達成。儘管實際關稅水準普遍低於市場預期，整體平均有效關稅率可能仍略高於15%，高於原先的預估。整體而言，貿易談判不確定性正大幅下降，有助於穩定全球經濟、抑制經濟衰退的風險。

另一個值得關注的重點是關稅對美國通膨的影響。在平均有效關稅稅率超過15%的情況下，成本由誰承擔成為關鍵。目前出口商尚未出現明顯降價跡象，反映企業已開始將部分關稅相關成本轉嫁給消費者，短期內恐推升美國通膨壓力。

觀察到越來越多證據顯示，美國企業正在吸收相當部分的關稅影響，這會使利潤空間與獲利成長被壓縮。目前美國經濟表現相對穩健，關稅對成長與通膨的直接衝擊還不明顯，但關稅的影響將隨時間發酵，勢必還是會對美國企業與消費者產生實質影響。

儘管如此，目前美國股市估值仍高，反映市場極度樂觀。維持對美股減碼的評級，較偏好具備穩定定價能力的國際化企業。

隨著關稅風險消除後，歐洲市場應能重新聚焦於總體經濟的正向動能。 因此重申對歐洲股票的加碼評級，較偏好受惠於擴張性財政政策、以內需為導向的企業。德國中型股指數 （MDAX）仍是首選之一。

汽車產業因關稅影響減輕可望迎來顯著反彈，但需注意該產業關稅稅率仍為去年的六倍，且電動車面臨來自中國的競爭加劇、與市場需求疲弱等結構性挑戰未變。近期部分車廠獲利預警及歐洲新車銷售年減5%即為例證。因此，對汽車產業維持減碼的評級，建議應謹慎選股，寧可錯過短線漲幅也不要追高。

製藥產業若能徹底解決產業關稅問題，將受惠於不確定性的消除，為產業的一大利多。此舉有助市場聚焦於強勁的人口結構與具吸引力的估值。對製藥類股維持加碼評級。