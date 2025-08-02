大關稅時代 美國生產壓力考驗企業布局

美國對等關稅8月1日正式上路，全球迎來「大關稅時代」。學者分析，美國總統川普徹底改寫全球經貿秩序，台灣廠商要面對的難題不只關稅，全球布局策略也必須改變，川普力推MEGA，要求美國生產，廠商得在高關稅與高生產成本之間，謀求生存之道。

川普4月初在「解放日」祭出對等關稅措施，期間經歷90天的關稅豁免期，隨後又簽署行政命令，將對等關稅暫緩期延至8月1日。這段期間，各國排隊與美國談判，爭取壓低稅率的同時，盡量維護國家利益。

7月起，川普相繼公布多國稅率，日本、韓國雖在首波公布名單，稅率達25%，但在日韓政府大規模對美投資之下，稅率降至15%。

8月1日關稅上路前的最後一刻，川普政府公布修正後的對等關稅，台灣暫行稅率為20%，雖然較4月的稅率32%，減少12個百分點，仍高於日韓，引發業界憂心。

不過總統賴清德表示，目前20%的稅率是暫時性關稅，談判團隊會繼續洽約爭取完成最終協議，並將一併磋商供應鏈合作及232條款相關議題。

儘管台灣最終稅率尚未出爐，對等關稅已於8月1日上路，面對國際變局，企業必須先看清局勢，才能謀定而後動。

川普高喊MEGA 與美連結深產業面臨難題

對等關稅8月1日上路，宣告「大關稅時代」正式來臨。市場解讀，相較於川普1.0僅針對中國，2.0的關稅政策擴及全球，主要就是為了防堵中國藉由洗產地，將商品繞道至其他國家，再銷往美國。

然而，川普作風強勢卻又態度反覆，增添全球經貿前景的不確定性，也加深廠商營運難度。

中經院副院長陳信宏指出，川普1.0只是要企業不在中國生產，對中國去風險化就能達到目的，當時台灣政府乘勢推出「歡迎台商回台投資行動方案」，締造亮眼的經濟表現。

隨著美中貿易戰持續，且兩岸局勢緊張，地緣政治風險升溫，國際大廠開始要求「Taiwan+1」，意即台廠在台灣生產之外，還要有一個以上的生產基地。陳信宏表示，當時台灣廠商只要在台灣以外的地方設廠，就能滿足客戶需求，如深耕於低軌衛星與無線通訊產業的昇達科，就因應客戶需求，前進東南亞。

但時間推進至2025年，陳信宏直言，川普2.0要的是MEGA（Make America Great Again，讓美國再次偉大），明確要求所有跟美國市場緊密相關的供應鏈，都要到美國設廠，「最典型代表就是台積電」。

陳信宏進一步指出，川普MEGA策略可能涉及的領域，可以從鐵鏽區振興、國家安全、新興產業等角度來看，鐵鏽區振興攸關鋼鋁製造、汽車產業，國家安全則涵蓋半導體、AI伺服器、造船、藥品，新興領域則如6G、機器人等。

陳信宏表示，過去廠商多是先在台灣站穩腳跟，有餘力之後，再慢慢選擇海外設廠，現在即便是新興產業，只要是美國所關切的領域，如無人機，就算還沒長大，只要有連結美國市場，就必須面對赴美設廠的壓力，然而美國的生產成本，可能是企業的沉重負擔。

中央大學經濟系教授邱俊榮則指出，川普今年稍早才宣布禁止輝達向中國銷售H20晶片，近日又上演髮夾彎，放行銷往中國，「從這裡就能看出，川普有多不可測」。

邱俊榮表示，川普作風難以預料，但企業要在國際變局中站穩腳跟，必須從沒有脈絡中找出脈絡，若要勾勒川普執政下的全球經濟局勢面貌，有3大重點，一是美國希望在重要供應鏈，如半導體，維持主導權；二是美國是全球最大經濟體，卻又築起關稅高牆，將使國際貿易逐步退化，全球貿易量萎縮，供應鏈串連更加困難。

第三，美國雖針對中國，但也在部分議題受制於中國，稀土就是一例。邱俊榮認為，美國並不想要真的與中國翻臉，美中曖昧不明的狀況，恐將持續下去。

迎戰變局 學者籲傳產搭上新興產業謀求轉型

「製造業最怕關稅，但這搞不好是另個契機」，邱俊榮直言，近年在中國低價傾銷之下，傳統產業淪為「慘業」，如今又逢關稅利空，很可能面臨危急存亡的艱困時刻。

邱俊榮直言，全球化時代講的是比較利益，但是又要自由貿易，又要競爭力不足的產業不被淘汰，其實違反學理；現在川普改寫全球經貿秩序，不再走傳統全球化道路，個別產業、企業的競爭力就更加重要，也是台灣落實「轉骨」的重要時刻。

以石化業為例，近年受到中國低價傾銷影響，營收慘淡，有業者轉往發展特用化學，獲得亮眼成績，就是很好的案例。邱俊榮認為，傳統產業應該在既有基礎上，尋求更高價值的應用，甚至搭配優勢產業發展，期間一定會有陣痛期，但這才是維繫競爭力的根本。

至於政府角色，邱俊榮認為，除了舊有的補助思維，政府更應該做的是幫傳產找出路，如螺絲螺帽在關稅與匯率夾殺之下，慘淡經營，而無人機是具有前景的產業，也需要螺絲螺帽等零組件，如果政府可以協助媒合，同時讓新興產業為傳產注入活水，或許能激盪出具有差異化的新產品。