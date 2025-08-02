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學者：4條件才有機會赴美避關稅 傳產雪上加霜

中央社／ 台北2日電
中華經濟研究院副院長王健全。記者黃雅慧／攝影
中華經濟研究院副院長王健全。記者黃雅慧／攝影

美國對等關稅8月1日正式上路，美國總統川普盼以拉高關稅方式，迫使企業投資美國。不過中經院副院長王健全直言「不是每個產業都能赴美投資」，半導體、高階伺服器、高階工具機等業別較有機會，傳產難度較大，且外移效果也不佳。

美國川普政府公布對台灣課徵20%關稅。總統賴清德說明，台美談判已完成技術性的磋商，但最終總結會議還未進行，因此沒有得到最終稅率；待美國公布232調查結果後，談判團隊會進一步與美國談判，關稅情況將更明朗。

台灣最終稅率未定，但企業多已思考，8月1日對等關稅正式上路後，關稅時代來臨，企業要如何調整營運、產能配置，因應國際變局。

川普關稅政策重要目的之一，是讓製造業回流，希望透過拉高關稅，迫使企業赴美投資、在當地生產。王健全表示，能去美國設廠的企業，大多基於4種條件，一是毛利率高，足以因應較高的生產成本，二是自動化程度高，才能應付美國的缺工問題，三是有產業群聚效果，四是客戶強力要求。

王健全認為，盤點台灣產業現況，具備上述條件的，不外乎半導體產業、高階伺服器、封測，以及高階工具機、高階汽車零組件等，這些較有機會赴美設廠。

至於其他毛利率偏低的產業，特別是傳統產業，王健全分析，對等關稅稅率大致底定，廠商當然會比較關稅高低，但是放眼東南亞，越南20%、泰國19%、柬埔寨19%，稅率差距不會太大的情況下，外移不見得效率較高，因為還要考慮當地勞工、產業群聚、電力等因素，傳產很可能受了重傷、又沒辦法移動。

王健全進一步指出，大家都在談對等關稅對傳產衝擊很大，但傳產不是今天才受傷，自2022年起，中國傾銷、日圓貶值、國際大廠開始要求「Taiwan+1」，意即台廠在台灣生產之外，還要有一個以上的生產基地；到今年對等關稅、新台幣升值夾擊，「這波傷害是疊加的」。

王健全呼籲政府要特別重視傳統產業，因為在多重困境之下，關稅及升值對傳產是雪上加霜。中華採購與供應管理協會顧問白宗城也說，手工具、工具機、五金等傳產在這波關稅衝擊裡，受到重傷，政府不要忽視這些產業。

白宗城說，2020年COVID-19疫情爆發後，台灣一度有「口罩荒」，當年缺的不是不織布，而是口罩鼻梁處的鐵絲壓條，「台灣沒有人做，因為沒有利潤」；換言之，扣件、螺絲等這些產業雖然基礎，但很多行業都會用到，政府要注意，不要讓這些產業滅頂，成為供應鏈缺口。

但白宗城也說，傳統產業、中小企業必須奮起，可以拓展美國以外的市場，盡快熟悉沒有美國的世界，否則川普未來勢必還會再出招，如果天天等開獎，只會有開不完的獎。

關稅 美國

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