投資美股ETF把握「這主題」 比科技股更閃亮

美國總統川普就職轉眼已期滿半年，除推出舉世震驚的對等關稅，期間也推出多項重量級政策計畫，其中包含AI發展。隨著AI迅速演化，全球主要國家紛紛加緊布局AI政策與產業鏈，美國《AI行動計劃》(AI Action Plan)，明確表態將以「去管制、建基礎、推外交」為核心戰略，以鞏固其全球AI主導地位。

該計畫不僅標誌著一場科技競賽的升級，更反映出美國對AI技術所帶來的經濟、安全與文化影響的高度警覺。川普政府的AI行動計畫聚焦於三大支柱：加速創新、打造AI基礎建設及領導國際AI外交與安全。此一架構預示美國將全面動員資源，從實體建設到話語權輸出，全力鞏固其AI霸主地位。

美股頻創新高，AI科技股成為美股主要推升動能，面對快速上漲美股市場，不少投資人猶豫是否還能進場？面對AI的加速時代，投資不僅需前瞻，更需要策略。野村美國創新研發龍頭ETF（00971）聚焦美國各產業領頭羊「創新研發龍頭」企業，受惠企業競爭優勢帶動強勁成長及獲利率，不僅是追逐市場多頭走勢好選擇，選股因子上更具成長動能，也希望能為投資人帶來與時俱進具有差異化、前瞻性的美股ETF投資產品，可望在中長期展現較佳投資爆發力，追求比美股大盤更具爆發力的成長動能。

野村美國創新研發龍頭ETF（00971）經理人林怡君分析表示， 觀察2025年初以來「川政2.0」的股市表現，儘管對等關稅一度造成市場恐慌，但整體美股今年以來仍繳出正報酬的好成績，其中，市場對AI商機的期盼持續吸引資金投入美股，象徵大盤的S&P 500指數與科技股為主的NASDAQ指數期間表現分別上漲約9-10%左右，然若聚焦各產業創新領頭羊的彭博研發龍頭指數，期間漲幅則來到12.47%，爆發力傲視主要大盤指數。

林怡君進一步指出，美股第2季財報季持續進行，已有約三成公司公布業績。根據高盛統計，第3季美國企業交出的成績單不僅大幅超出市場預期，營收表現更創下四年來最強紀錄，科技與通訊板塊全面超出預期。00971追蹤指數「彭博研發龍頭指數」的第一大產業為資訊科技、比重為43.69%，其中成份股今年以來漲幅達17.11%遠勝S&P 500指數與NASDAQ指數，為該指數帶來最大績效貢獻；值得留意的是，該指數在工業成份股漲幅高達24.97%，表現比科技股更具爆發力，也代表透過研發費用的篩選，也有機會在各產業中發掘潛力黑馬股。

野村投信投資策略部副總經理但漢遠表示，各國對於發展AI科技的競爭料將加速AI 的普及，也將帶動AI產業上中下游等整體產業產值的提升；然而，AI技術的應用並非科技業專利，相關應用更將擴及至各行各業，例如以美國白宮計畫建立的「AI沙盒實驗區」，便是針對如醫療、農業等傳統產業加速採用AI，以期鼓勵各界進行AI技術的快速部署與實證分析、強化全國產業應用的落實效率。企業若能有效運用AI來提升其在該產業中的競爭力，從股市投資的角度來說，各行各業都可望發掘「AI概念股」、且整體商機規模更不可限量。因此，有意進場或加碼美股的投資人更可聚焦AI創新研發龍頭相關受惠族群的驅動紅利，例如囊括各產業領頭羊的「創新研發龍頭」類型企業，00971可望在中長期展現較佳AI中長線投資續航力，投資人可以善用具定期定額持續建立投資部位。