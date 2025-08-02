夏季動盪與火熱市場：留意整體投資組合的波動性

由於美國最終公布的各國關稅稅率例如歐日韓普遍較季初預估的稅率低，加上美股史坦普500企業第2季財報截至7月25日已公布企業獲利成長已經上修到6.4% (原預期成長僅約3%)，超過八成企業獲利優於預期，激勵美股7月屢創新高。時序進入8月，隨著各國與美貿易關稅陸續底定，市場焦點將關注經濟數據是否開始受到影響及9月聯準會的降息機率。

富蘭克林坦伯頓ETF (EMEA)投資策略總監Marcus Weyerer表示，近期市場反彈雖略為擴大至更多股票，但仍屬於短期循環性現象，長期仍由大型科技股主導。美國大而美法案（One Big Beautiful Bill Act）的通過對短期來說，稅收減免與財政刺激將提升企業獲利與消費，2025年淨財政刺激預估逾1,000億美元。但長期而言，龐大支出可能推升通膨預期，導致聯準會更強硬、抑制資產價格。根據1996-2024年資料統計，史坦普500夏季平均報酬偏低，正報酬機率約五成，季節性可能導致短期回檔，投資人宜正視短期波動，長線仍樂觀。

富蘭克林證券投顧資深副總經理羅尤美表示，進入8、9月投資人在基金的核心配置首選美國平衡 (其中的股票部位建議以美國高股利指數為指標)並可以全球平衡型來讓匯率自然避險，如是海外ETF投資者，由於今年來歐洲與新興市場表現亮麗，投資者可將不含美國的國際低波動高股利股指數ETF納入投組來降低8、9月震盪風險。

回顧1996-2024年史坦普500指數歷史數據，7月的中位數報酬率為1.3%，但8月這個數字就滑落到僅僅0.2%，而9月也只0.4%。再就單月漲跌次數來看，8月與9月的收紅比率分別為55%與51%，而歷史收紅機率最高的月份為十一月，收紅的機率接近八成。

市場寬度改善是循環性而非結構性富蘭克林坦伯頓ETF (EMEA)投資策略總監Marcus Weyerer表示，從中期角度來看，目前缺乏明確證據顯示市場領導層正持續且廣泛地擴大。雖然近期的反彈確實呈現出較為廣泛的參與，但這種現象看起來更像是週期性的，而非結構性的。即使每股盈餘增長的差距持續縮小，並預計將於2026年初反轉，超大型權值股在股市配置中的主導地位卻不太可能以相同速度消退。過去十多年來，市場集中度上升的長期趨勢始終延續，而我們認為短期內缺乏足以扭轉這一動態的重要催化劑。

富蘭克林坦伯頓ETF (EMEA)投資策略總監Marcus Weyerer表示，大而美法案被通過，是針對今夏潛在市場波動展望的另一個考量。該法案為市場引入一系列順風與逆風，強化分散性與政策驅動風險的重要性。一方面，來自減稅的財政順風應首先推動企業利潤提升，若消費加速增長，營收表現亦可望進一步改善。在2025年剩餘時間內，淨財政刺激可能超過1,000億美元，2026年將達到2,700億美元的高峰，然後到2029年逐步縮減至90億美元。

然而，這些利多同時伴隨潛在的貨幣及宏觀層面逆風。該法案的大規模支出承諾已引發市場對通脹預期上升的擔憂，若聯準會更加鷹派地回應，資產價格可能面臨壓力。耶魯大學非黨派政策研究中心The Budget Lab預測，短期內該法案將對經濟增長帶來約半個百分點的正面影響，但預計至2050年，隨著赤字擴大與高利率的複合效應，經濟成長率將較基準情境低約兩個百分點。

儘管在如此長遠的時間範圍內假設「其他條件不變」並不現實，市場仍樂見該法案的通過。特別值得注意的是，太陽能及其他可持續發展相關股票因對拜登《降低通脹法案》中稅收激勵措施的擔憂回調幅度較預期溫和而勁揚。此外，中國近期大陸宣布限制太陽能產能，進一步推升西方潔淨能源企業的市場情緒。總體而言，有關法案的政治不確定性消除，對市場構成明顯的正面效果，但市場對其影響的解讀將隨著時間推移而演變—特別是一旦這些影響在具體數據中顯現之後。

富蘭克林坦伯頓ETF (EMEA)投資策略總監Marcus Weyerer表示，儘管風險依舊存在，市場不僅保持平靜，甚至表現出色。這種自滿的情緒，與全球經濟成長走勢、企業獲利、關稅、川普財政政策效應以及地緣政治等多方面不確定因素不斷累積形成對比。再加上夏季季節性因素較為不利，不會驚訝於市場出現暫時的停滯或修正。這可被視為短暫的「夏季低潮」。若此情況發生，反而可能創造重新進場或加碼配置的吸引機會。經濟衰退的機率已大幅下降，企業盈餘預期處於低檔，長線市場趨勢則明顯向上。對於長期投資人而言，短期的市場波動不應該懼怕，而應視為值得擁抱的契機。