美國對等關稅上路 專家：亞洲國家將轉向區域內需

美國對等關稅8月1日上路，富達國際亞洲經濟學家劉培乾、旭榮集團執行董事黃冠華分別從總經和產業的角度觀察，認為美國對等關稅將牽動產業利潤分配與架構的重新調整，推測未來亞洲國家可能逐漸擺脫傳統出口驅動型策略，轉向國內與區域內需，開拓更多元化市場。

富達國際亞洲經濟學家劉培乾分析，很多亞洲經濟體為出口導向型，經濟增長前景很大程度依賴全球需求復甦和最終的平均關稅水準。其中越南、馬來西亞、泰國以及韓國等國家對關稅的大幅上漲尤其敏感，因為製造業和貿易是其經濟增長主要動力。反觀印度、日本和菲律賓可能更容易透過將重心轉向內需來應對這些挑戰。

劉培乾認為，貿易談判的雙邊性質，不同於基於規則的多邊貿易平台和協定，為深度參與全球供應鏈的亞洲經濟體帶來進一步挑戰，亞洲各國為達成較低關稅可能各自向美國做出不同讓步，最終導致亞洲各地出現不同程度分化。

總體而言，劉培乾認為，從長遠來看，亞洲國家將逐漸擺脫傳統只注重效率最大化的出口驅動型策略，轉而在增強自身韌性上努力，轉向國內和區域內需，同時開拓多元化市場，以緩解外部不確定性帶來的影響。

台灣紡織大廠旭榮集團執行董事黃冠華則站在產業第1線的角度，他分析，如果是10%以內的關稅，透過品牌商與供應鏈大家協商一下，共同分攤，可能一咬牙就過了。

但如果是10%至20%，雖是還可以負擔的情況，但已經不是大家談一談分攤可以解決的，必須有新的應對架構，這牽涉國際品牌客戶整個供應鏈管理架構的調整，不是單一供應商可以決定，要看議價能力。他認為對等關稅將牽動整個紡織供應鏈的利潤分配與架構重新調整。