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美對台關稅出爐 美學者：20%稅率算不錯仍有望調降

中央社／ 華盛頓1日專電

美國將對台灣課徵20%關稅，台美談判「未完待續」。美學者今天分析，20%關稅算不錯的中間值，台灣稅率並未比區域內其他競爭對手高太多，且低於美國總統川普先前宣布的32%；也有學者認為，仍有轉圜餘地，後續可能再調降。

美國對等關稅即將上路，川普（Donald Trump）昨天簽署行政命令，公布8月7日起實施的新關稅稅率，其中對台稅率為20%，遠低於4月初「解放日」公布的32%，但略高於台灣主要競爭對手日本、韓國的15%。其他亞洲國家包括馬來西亞、菲律賓及印尼稅率皆為19%，越南、印度稅率分別為20%及25%。

華府智庫哈德遜研究所國際經濟專家華特斯（RileyWalters）今天接受中央社記者視訊專訪指出，日本獲得15%的稅率，如川普所言，是透過「付錢換來的」，日本承諾將對美投資5500億美元；越南雖是美國第3大貿易逆差國，稅率卻只有20%。

台灣落在兩者之間，華特斯認為，這是相當合理的稅率，「對賴政府來說，也是很不錯的情況」，台灣不需要像其他國家那樣提出數千億美元的新投資及農產品、波音飛機等採購，甚至不需移除非關稅貿易壁壘，就有這樣的稅率。

「目前的結果是不錯的中間值」，他指出，台灣面臨的稅率並未比區域內其他競爭對手國高太多，也低於「解放日」宣布的對台稅率。

經濟分析師郭哲瑋受訪表示，川普的關稅政策主要是「政治性宣示」，作為和其他國家談判的籌碼，他不認為背後有任何理論基礎。

●台美持續談判　20%關稅仍有望降低

郭哲瑋分析，台灣面臨的20%關稅仍有轉圜餘地。以他近期觀察來看，台灣勢必要提供更多優惠給美國、做出對美國民眾有利的政策，例如鼓勵台灣廠商多到美國投資以增加當地就業機會，「一定要有讓步，別人才會想把關稅降低。」

另一方面，華特斯表示，台灣是否能在後續對美談判中成功將關稅降低，很大程度取決於美國對台商品貿易逆差的走勢，若逆差開始縮小，台灣也許可以主張稅率應調降到15%，或者是提出一些新的投資承諾作為籌碼。不過，整體而言，川普政府某種程度上就是希望看到比以往更高的關稅，「這一點並沒有協商空間。」

他認為，賴政府應維持目前的談判策略，尋找台美雙方合作空間，以展現台灣不必然是競爭對手，而是合作夥伴，且多強調安全事務方面的合作，例如出口管制、基於國安考量對外國投資進行審查等，以及尋找新的投資領域。

●美關稅措施不斷　台恐面臨至少15%半導體關稅

川普重返白宮以來狂揮關稅大刀，藉以促進製造業回流美國並減少貿易逆差，除對各國實施對等關稅，還針對特定產業加徵關稅，目前已實施25%的汽車關稅、50%鋼鋁關稅等措施，未來還打算祭出半導體、藥品關稅。中經院學者指出，資通訊產品占台灣出口美國比重逾7成，跟其他國家相比，半導體關稅對台灣影響會更大。

華特斯表示，半導體供應鏈是全球性的供應鏈，並非單純美台之間的雙邊關係。即使台灣能獲得某種形式的豁免，美國仍很可能會課徵至少15%的關稅，就像對日本、韓國的做法一樣。他建議，企業應設法向川普政府爭取這些豁免，「運氣好的話，產品就不會被課徵這麼高的關稅。」

●美勞動市場降溫投資趨緩　關稅衝擊漸浮現

至於川普關稅政策對美國經濟的影響，郭哲瑋指出，關稅導致進口產品價格上漲，因此短期內物價恐會上升，但長期影響目前還難以定論。

華特斯觀察，儘管本週稍早公布的美國第2季國內生產毛額（GDP）數據表現相對樂觀，但目前已出現一些令人擔憂的跡象，例如通膨、對新建設的投資放緩，這些可能意味著企業、投資人並沒有像川普政府所期望的那樣，「真的將製造業移回美國。」美國最新勞動數據也顯示，聘僱活動正在明顯放緩。

他表示，當勞動市場開始降溫、投資趨緩，「情況就會變得比較令人擔憂」，儘管關稅不一定是導致這些情況的主因，「但某種程度上，的確對這些諸多（經濟）面向產生衝擊。」

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