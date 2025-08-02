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三大退休基金大賺2,426億…6月台股彈升 帶動投資收益轉盈

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北報導
6月股市回升，回補三大政府基金虧損。聯合報系資料照
6月股市回升，回補三大政府基金虧損。聯合報系資料照

6月股市回升，回補三大政府基金虧損。據統計，勞動基金、國民年金保險基金、公務人員退休撫卹基金6月皆轉虧為盈，三大基金單月合計賺2,426億元，上半年累計虧損1,225.5億元，累計虧損較上月收斂。

在美國對等關稅豁免期效應下，企業提前拉貨，提升出口動能，穩住台股信心，台股在6月彈升，使三大基金6月單月投資績效由虧轉盈。

勞動基金運用局昨（1）日公布，勞動基金今年截至6月底，運用規模為7兆334.8億元，上半年虧836.5億元，收益率為負1.22%；6月單月收益2,083.2億元。

其中新制勞退基金規模為4兆6,000.7億元，收益率負1.4%；舊制勞退基金規模為1兆271.2億元，收益率負0.04%；勞保基金規模為1兆1,729.8億元，收益率負1.55%。

受衛福部委託管理的國保基金規模為6,193.7億元，上半年虧損106.6億元，收益率為負1.92%；6月單月收益172億元。另退撫基金規模為1兆85.9億元，上半年虧282.4億元，收益率為負2.83%；6月單月收益170.8億元。

勞金局表示，以長期來看，整體勞動基金近十年多平均收益率為6.13％，國保基金近十年多平均收益率為6.56％，長期投資績效穩健。

另外勞金局昨日公布勞保基金直到6月底前十大持股，其中勞保基金委託投信代操部分，前十名清一色為AI股，第一名仍然是台積電（2330），二至十名依序為奇鋐、川湖、台光電、聯發科、貿聯-KY、緯創、健策、緯穎、台達電等；新制勞退、退撫基金也都是緊抱台積電，前十大持股均以台積電稱冠。

勞金局表示，整體而言，6月股票市場回升，然而今年第2季以來匯率波動劇烈，導致國外投資部位出現短期帳面評價未實現損失，影響整體投資報酬率，在匯價長期仍將回歸均值下，勞金局已視市場變化調整資產配置，審慎投資布局。

規模 台積電 國民年金保險

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