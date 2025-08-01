工總籲政府補助出口轉型

美國宣布對台灣課徵20%對等關稅，工總昨（1）日表示，建議政府提供出口轉型補助與營運貸款等，減緩短期衝擊，並應強化管理違規轉運；工商協進會表示，呼籲政府啟動應變措施，穩定競爭條件並提升產業韌性，並提出持續對美磋商等五項建言。

另面對新台幣升值風險及全球製造鏈重組，工總希望政府能在穩定匯率及完善企業風險管理方面扮演積極角色，為企業提供必要支持。

而針對台灣企業於東南亞多點布局策略，期盼政府秉持強化本地高附加價值產業核心、又合理推動海外產能擴展的雙管齊下方針，力求提升整體產業韌性與競爭優勢。

工商協進會指出，美國總統川普宣布實施對等關稅政策，台灣產品將被課徵「暫時性」20%關稅稅率，雖自原先公布的32%稅率下調，但仍高於日本、南韓等主要出口國的15%水準，對台灣出口競爭力造成新的壓力。

同時，美方擬依據「1962年貿易擴張法」第232條款啟動半導體國安調查，台灣高科技業未來可能面臨更多關稅與非關稅障礙等挑戰，整體政策仍具高度不確定性，恐進一步加深台灣出口的不確定性，須持續觀察調查進度與稅率。

工商協進會呼籲政府啟動應變機制，並提出五項建言，首先是持續對美磋商，爭取更低稅率；其次是加速完成特別預算案，強化產業韌性；同時抑制物價上漲，降低企業與民生負擔；並籲請加速產業創新與高值化，提升國際競爭力，以及拓展全球多元市場與韌性供應鏈。

全國商業總會理事長許舒博表示，「20%對台灣來講是60分，但是需要補考」，包括賴清德總統和行政院長卓榮泰都提到這是暫時性關稅，希望未來的談判能再調降，這表示他們對20%的數字並不滿意。

三三會理事長林伯豐呼籲政府應積極分散風險，尤其不可一再漠視大陸市場的重要性，同時也應加強對東南亞及歐洲的外銷出口，以彌補對美出口減少的損失。