對等關稅20%…產業支持預算 可望逾千億

美國公布台灣最新對等關稅稅率為20%，行政院所提產業支持方案，可望擴大至逾千億預算。行政院長卓榮泰昨（1）日召集相關部會首長與台美經貿工作小組開會，指示各部會儘速檢討、研議更廣泛措施，調整方案內容，以便下周送出特別預算。

據悉，預算盤點將擴及到先前沒有評估到的進口讓利部分。

卓榮泰表示，4月初因應美國關稅，政院通過的支持產業方案，針對進口受到衝擊的產業，進行了低、中、高各種不同程度推估，起初的32%稅率，採行的是高推估。近幾月下來，雖特別條例、預算尚未通過或執行，政府已移緩濟急，協助受衝擊產業。

針對全球新經貿情勢，卓榮泰有四點裁示，政府要儘速協助產業適應世界貿易新秩序，調整支持產業各項措施，維持產業及國家國際競爭力，並透過擴大內需，增加台灣經濟發展動力。

據悉，新的特別預算案將重新盤點產業受衝擊情形後擬編，總預算可能上調，有望突破千億元。知情人士表示，雖美方此次公布暫行稅率降至20%，但當初930億元支持方案並未涵蓋「進口讓利」等因素，總預算額度可望再加碼。

據行政院原特別條例規劃，原有930億元支持方案主要分兩大面向，其一是提供企業金融協助；其二為提升產業競爭力。