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未依限完成清理災損光電模組 環境部擬祭出百萬重罰

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
環境部1日會同嘉義縣及臺南市環保局，督察太陽能光電案場光電設施毀損清除處理進度。圖／環境部提供
環境部1日會同嘉義縣及臺南市環保局，督察太陽能光電案場光電設施毀損清除處理進度。圖／環境部提供

環境部1日會同嘉義縣及臺南市環保局督察嘉南兩地因風災受損之太陽光電設施，結果發現，新庄、荷苞嶼有部分清除之受損之太陽能板及浮具堆置於滯洪池邊坡，其貯存地點未保持整潔，且未有防止污染滲漏之設備或措施，因此環境部要求從重處罰，當地環保局擬祭出百萬罰單。

丹娜絲颱風過境，造成南部地區太陽能光電設施受損，環境部長彭啓明日前限期光電業者於8月1日前完成清理，屆期若未完成清理，將依廢棄物清理法規定裁處，最高可處300萬元罰鍰。

環境部1日會同嘉義縣及臺南市環保局，督察嘉義縣新塭、新庄、貴舍、荷苞嶼、公館、溪墘等6個滯洪池、內埔子水庫及臺南市恩富立柱式魚電共生場，共計查核8個太陽能光電案場光電設施毀損清除處理進度。

查核結果發現，8個案場之光電業者均已動員大批人力、物力清除滯洪池水面受損之太陽能板及浮具等廢棄物，因近日南部仍持續豪大雨無法作業，影響清理進度，僅剩零星部分未清除，大部分已移除至案場旁邊或附近之暫置區。

但同時也發現，新庄、荷苞嶼滯洪池有部分清除之受損之太陽能板及浮具堆置於滯洪池邊坡，其貯存地點未保持整潔，且未有防止污染滲漏之設備或措施，與原先要求並不一致。因此，這些違法情事將請嘉義縣環保局依據廢棄物清理法處分，最高可裁罰 300 萬元，並將限期一周內完成改善，屆期若未完成改善，將按次處罰。

彭啓明強調，環境部將會持續關注相關案場對於周遭環境的長期影響，要求業者妥善清理受損光電設施，以確保環境安全無虞。

環保 太陽能 太陽光電

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