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核安會預告核電廠重啟審核辦法 陳菁徽：總統、行政院長不可能沒授意

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委陳菁徽。圖／陳菁徽辦公室提供
國民黨立委陳菁徽。圖／陳菁徽辦公室提供

核安會今天預告「核子反應器設施運轉執照申請審核辦法部分條文修正草案」，規定核電廠換照重啟的依據。國民黨立委陳菁徽表示，審核機關跟事業機關，二者有時候是相輔相成的微妙關係，核安會今天對核電廠的運轉執照申請審核辦法修正來預告，這樣的修正作業，性質上就是在替台電鋪路。

陳菁徽說，我國數十年來沒有過核電廠重啟或是申請延役的案子。且縱使「核管法」修法三讀了，政府一定是先掌握到台電內部的動靜，才會在「核管法」三讀後兩個多月就馬上提出子法的修正；否則，如果台電不埋單的話，核安會不僅裡外不是人，更有熱臉貼人的尷尬。

陳菁徽認為，核安會絕對不是吃飽太閒、更不可能在總統與行政院長沒授意的情況下，就獨斷的啟動辦法修正。但很諷刺的是，民進黨政府顯然拉不下臉來宣布政策轉向，因為等於狠狠直接打臉整天在立法院瘋喊「核廢料要放你家嗎？」的民進黨委員們。

陳菁徽認為，民眾何嘗不希望賴清德政府可以認清過去錯誤的能源政策，重新回到務實的核綠共生國際主流方向。面對接下來823核三公投，民進黨與其偷偷轉向，硬轉一些邏輯死亡的論述，不如就大氣地「起義來歸吧」，一起拚個不分黨派投同意，相信這會是民眾對賴政府唯一有感的福國利民政績。

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