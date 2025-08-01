核安會預告核電廠重啟審核辦法 申請需附輻射、耐震安全評估報告

核安會今天預告「核子反應器設施運轉執照申請審核辦法部分條文修正草案」，規定核電廠換照重啟的依據。根據預告條文，核子反應器經營者申請換發運轉執照時，應檢附「輻射相關議題查核評估報告」、「耐震安全評估說明」等文件，並提出「再運轉計畫」，將機組恢復至可營運狀態，同時須證明機組在延役期間仍可安全運轉。

立法院今年5月13日三讀通過「核子反應器設施管制法」第6條修正案，賦予核電廠運轉執照到期後換照繼續運轉的法源。核安會今天預告「核子反應器設施運轉執照申請審核辦法部分條文修正草案」，規定核電廠換照重啟的依據。

行政院發言人李慧芝表示，賴清德總統在5月23日公布「核管法」修法條文時即強調，核電廠重啟在程序上遵循「二個必須」，第一，核安會「必須」依法訂定安全審查程序辦法；第二，台電「必須」依照核安會所訂定辦法，進行自主安全檢查，評估有無重啟的安全條件、重啟的期程與成本效益。

李慧芝說，賴總統和閣揆卓榮泰針對核能議題，都重申政府必需秉持「核安無虞」、「核廢有解」以及「社會共識」的「三個原則」，修訂子法時，務必以確保核能安全為首要考量，已除役的核電廠若有重啟再運轉的需求，也必須進行輻射查核以及耐震等安全評估，經主管機關換發執照後始得運轉。

根據核安會預告的條文，核子反應器設施執照有效期間累計達40年，仍需繼續運轉者，經營者得於執照有效期間屆滿前，填具換照申請書，並檢附「輻射相關議題查核評估報告」、「耐震安全評估說明」等文件，報請主管機關審核。

預告條文並規定，核子設備經營者申請換發運轉執照時，應檢附相關文件與「再運轉計畫」，載明設施再運轉之工作項目、定期維護檢查規劃等事項。

「再運轉計畫」經核定並執行完成，經營者應提出執行結果報告，經主管機關核定並換發運轉執照後，始得裝填核子燃料，繼續運轉。核安會說明，經營者應依據核定的再運轉計畫，將機組恢復至可營運狀態，同時也須證明機組於延長期間仍可安全運轉。