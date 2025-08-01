核安會預告修正核管法子法 政府堅持核安「兩必須」、「三原則」

有關立法院於2025年5月13日三讀通過核子反應器設施管制法第6條修正案一事，行政院發言人李慧芝8月1日表示，該法經賴總統於5月23日公布後，賴清德總統即強調，核電廠重啟在程序上遵循「二個必須」以及「三個原則」，未來核電廠若有重啟再運轉的需求時，仍須以確保核能安全為優先。

李慧芝說明，對於核電廠重啟的程序需遵循兩個必須，第一，核安會「必須」依法訂定安全審查程序辦法；第二，台電「必須」依照核安會所訂定辦法，進行自主安全檢查，評估有無重啟的安全條件，重啟的期程與成本效益。

李慧芝說，而對於核能議題，賴總統與行政院長卓榮泰也一再重申，政府必需秉持「核安無虞」、「核廢有解」以及「社會共識」的三個原則；因此卓榮泰要求核能安全委員會依新法修訂子法時，務必以確保核能安全為首要考量，已除役的核電廠若有重啟再運轉的需求，也必須進行輻射查核以及耐震等安全評估，經主管機關換發執照後始得運轉。

李慧芝表示，核能安全委員會按照此原則，在今日預告「核子反應器設施運轉執照申請審核辦法部分條文修正草案」，未來核電廠若有重啟再運轉的需求時，仍須以確保核能安全為優先。