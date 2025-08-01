快訊

「雞排博士」曾遭批浪費教育資源 6年後郭董竟特地到店拜訪

戴電子腳環、先生攙扶步出法院 黃呂錦茹關98天獲釋：大家辛苦了

台美關稅談判 傳陸介入施壓美「不樂見台灣3點」

核安會預告修正核管法子法 政府堅持核安「兩必須」、「三原則」

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

有關立法院於2025年5月13日三讀通過核子反應器設施管制法第6條修正案一事，行政院發言人李慧芝8月1日表示，該法經賴總統於5月23日公布後，賴清德總統即強調，核電廠重啟在程序上遵循「二個必須」以及「三個原則」，未來核電廠若有重啟再運轉的需求時，仍須以確保核能安全為優先。

李慧芝說明，對於核電廠重啟的程序需遵循兩個必須，第一，核安會「必須」依法訂定安全審查程序辦法；第二，台電「必須」依照核安會所訂定辦法，進行自主安全檢查，評估有無重啟的安全條件，重啟的期程與成本效益。

李慧芝說，而對於核能議題，賴總統與行政院長卓榮泰也一再重申，政府必需秉持「核安無虞」、「核廢有解」以及「社會共識」的三個原則；因此卓榮泰要求核能安全委員會依新法修訂子法時，務必以確保核能安全為首要考量，已除役的核電廠若有重啟再運轉的需求，也必須進行輻射查核以及耐震等安全評估，經主管機關換發執照後始得運轉。

李慧芝表示，核能安全委員會按照此原則，在今日預告「核子反應器設施運轉執照申請審核辦法部分條文修正草案」，未來核電廠若有重啟再運轉的需求時，仍須以確保核能安全為優先。

核能 核電廠 李慧芝

延伸閱讀

挺丹娜絲災民家園重建 賴清德、蕭美琴及卓榮泰各捐1個月薪水

卓榮泰：今盤點暫時性稅率產業協助措施 調整特別條例

要求卓榮泰立院關稅專報 黃國昌：賴政府除大罷免還幹什麼？

川普課20%關稅 王鴻薇要求卓榮泰專報 郭智輝立刻下台

相關新聞

勞動基金上半年虧損836億 官員：七月有望轉正

勞動基金運用局今公布整體勞動基金最新績效，截至2025年6月底，整體勞動基金規模為7兆335億元，6月單月損益轉為正數，...

關稅陰霾、7月製造業PMI連兩月緊縮 中經院示警：下半年透明度很差

中華經濟研究院今天發布7月台灣製造業採購經理人指數（PMI），由於業者持續觀望等待對等關稅、半導體關稅以及進口汽車關稅最...

包瓊郁訪張善政 透露英國公司投資32億英鎊蓋桃機三航廈

英國在台辦事處代表包瓊郁（Ruth Bradley-Jones）今天拜訪桃園市長張善政，雙方就國內外政經情勢、2地產業發...

美對台課20%關稅 中部產業憂減單、減班、裁員

美國政府於宣布將對台灣產品課徵20%進口關稅，稅率高於日本、南韓的15%，引發產業界與勞工團體高度關注。民眾黨彰化縣黨部...

富士康美國大型開發案是坑？學者：企業補貼被包裝為「投資」...其實是豪賭

大型開發案往往在提案、辯論與規劃階段就不了了之。少數情況下，即使真的進入動工階段，事後相關的市政領導人往往也會將之視為令人尷尬到想挖個洞跳進去的失誤。 然而，當我向哈佛商學院教授史兆威（Willy Shih）提起富士康的破土儀式時，這位對東亞事務頗有研究、也在中國有豐富商業經驗的專家，似乎整個人都亮了起來。 他說：「在中國，這種事常常發生！他們甚至還有個專門的形容叫『面子工程』。他們會先宣布一個超大型計劃，讓所有人都在活動當天沾沾光，但接下來會不會真的蓋出什麼，就得視經濟現實怎麼樣而定了。」 這為2018年6月28日在芒特普萊森特舉行的富士康動土大典帶來了截然不同的視角。 當天，川普總統高舉著象徵性的金鏟子，其餘幾把則在威州州長沃克、富士康董事長郭台銘與眾議院議長萊恩手中。四人沐浴在鎂光燈下欣然自喜，此刻何等榮耀！但真正擁有中文詞彙能為這個宣傳噱頭命名，並看清這塊基地未來實際發展為何的，恐怕只有一人。

20%關稅影響尚未擴散…無薪假增245人合計3,441人

勞動部1日公布無薪假企業計190家，實施人數3,441人。上一期7月16日公布實施家數計179家、3,196人。本次家數...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。