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總統盃黑客松啟動徵件 加速公共服務優化

中央社／ 台北1日電

總統盃黑客松邁入第8屆，今年主題為雙軸轉型、綠色成長，今天啟動徵件。數發部表示，盼運用開放資料與人工智慧，提出具體解決方案，加速公共服務優化，達成數位新社會目標，共創永續台灣。

2025總統盃黑客松國內徵件活動今天起正式啟動，報名至9月1日截止。數發部長黃彥男以總統盃黑客松委員會執行長身分代表出席啟動記者會，與總統府、立法院、司法院、監察院及考試院等五院代表共同宣布啟動徵件。

數發部表示，今年競賽內容聚焦4大面向：數位賦能、淨零轉型、創新經濟、均衡發展，期待鏈結中央與地方政府、民間組織與「永續長聯盟」資源，攜手實現「國家自定貢獻」減碳目標。

數發部說明，為鼓勵更多公務機關運用AI技術優化公共服務或提升行政效能，今年增設「AI應用公共服務創新獎」，競賽期間將提供團隊AI應用諮詢及輔導。

數發部指出，政府開放資料涵蓋「氣候環境」及「能源管理」等多項高應用價值主題資料，為發想與建構解方的強力資源，呼籲參賽團隊善加利用「政府資料開放平台」，結合AI技術進行資料分析，產出創新應用，改善全民生活。

依據國家自定貢獻（NDC）目標，台灣訂定2030年溫室氣體排放應較2005年基準年減少23%至25%、2032年減量32%加減2個百分點、2035年減量38%加減2個百分點。

AI 數發部 黑客松

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