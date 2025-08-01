觀望關稅結果 7月PMI連2月緊縮

中經院今天發布7月經季節調整的製造業採購經理人指數（PMI）續跌1.6個百分點至48%，連續2個月緊縮。中經院院長連賢明表示，美國關稅措施帶來不確定性，廠商普遍觀望，導致指數下滑。

7月季調後PMI連續2個月緊縮，未來6個月展望指數也續跌1.5個百分點至38.3%，連續第4個月緊縮。

此外，製造業新增訂單與生產指數雙雙呈現緊縮加快，分別續跌1.7個與1.9個百分點，降至45.4%與45.1%，其中，新增訂單指數寫下2023年6月以來最快緊縮速度。

中經院指出，台灣對等關稅稅率遲未開獎，少量客戶移轉訂單至已經確認關稅的東南亞國家，再加上關稅與匯率不確定性，均影響新增訂單及生產；而供應鏈為了降低存貨風險，多採取降低安全庫存策略，也導致整體供應鏈表現遲滯，製造業存貨指數轉為緊縮。

中經院副研究員陳馨蕙直言，近幾個月關稅的預期心理對市場擾動很大，業者不只考量有沒有訂單，還要思考運費、交期等因素，有些人不見得沒有單，但是不敢出貨，關鍵就是前景能見度低，缺乏透明度。

中經院今天同步公布7月未季調的台灣非製造業NMI，呈現連續5個月擴張，但指數回跌1.5個百分點至52.8%。

非製造業未來6個月展望指數為40.6%，連續第5個月緊縮，是2023年6月以來未來展望指數最長的連續緊縮期。中經院分析，關稅未定與金融市場的不確定性，加上部分內需產業保守看待下半年終端消費力道，影響廠商展望。