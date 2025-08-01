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台暫時性關稅20% 舊金山台商：關鍵是自身競爭力

中央社／ 舊金山31日專電

美國公布對台關稅20%。在金融界擁有30年經驗的舊金山灣區台灣商會會長何淑貞接受中央社訪問指出，稅率實際影響需要根據每家企業自身競爭力、經營策略、及匯率變動等因素綜合觀察。

舊金山灣區台灣商會由台灣企業家組成，囊括不同產業人士，現任會長何淑貞（Jane Ho）為金融領域高層。她今天受訪表示，20%不是沒有影響，但屬於中間合理區間，就她觀察，台灣許多企業都很靈活，有實力應對挑戰，她個人對此抱持樂觀態度。

何淑貞在金融界擁有30年經驗，她認為，全球化體系在2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情期間暴露脆弱性， 美國總統川普的關稅政策為一種手段，核心目的包括將製造業帶回美國，所幸台灣不少企業幾年前也已經開始投資美國、東南亞，逐步分散風險。

她指出，就大環境來看，川普政府祭出對等關稅，但另一方面對企業實施減稅政策，一來一往或許可以平衡，至少目前還沒有看到像2008年金融危機那樣的衰退情況。

至於關稅對在美台商的影響，何淑貞以紡織業為例，相關產品進口價格與最終消費者購買價格中間有相當大的價差，好比進口成本是10美元，但零售價格可能是60至70美元，若以關稅20%來看，進口成本變為12美元，還是僅占最終售價的一小部分。

有台商就認為，如何提升通路端競爭力，包括根據客戶需求做些變化可能更為關鍵。

另外，某些產業可能自身並未受關稅太大衝擊，但會搭著「關稅將導致漲價的預期心理」順勢調漲價格，對那些產業來說，關稅或許會是一項利多，因此影響程度不一。

何淑貞表示，無論是傳統產業還是科技產業，企業最終仍需回歸本質，思考自身是否擁有比競爭對手更強的專業知識與核心技術，如此當面對外部挑戰時才能更具韌性。

她也認為，台灣企業就整體來看，特別是中大型企業，在經歷幾十年的奮鬥與累積之後，體質其實相當健全，無論是在管理制度、財務狀況，或是國際經驗方面，都已具備一定程度的成熟度，有足夠的韌性來面對當前國際形勢的挑戰與關稅的壓力。

她指出，投資美國應會成為許多台商的首選，因為如何讓製造與服務更貼近客戶，已經是不可避免的趨勢。

矽谷台美產業科技協會（TAITA Silicon Valley）一名發言人向中央社表示，不論關稅為15%或20%，影響不至於太大，協會支持製造業回流美國。

他認為，台灣未來如何跟美國在科技技術上有更加緊密的合作，是在這變動的大環境中更加需要掌握的，因為美國、矽谷是全世界科技、經濟的火車頭，在未來的10年、甚至是50年應該都不會改變。

關稅 美國 舊金山

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