台暫時性關稅20% 嘉縣業者：與美客戶成本分攤

嘉義縣政府今天表示，部分業者反映，台灣暫時性關稅稅率20%尚符合預期，雖高於日本及韓國（15%）等競爭國，仍低於中國（55%），未來將與美國客戶討論成本分攤。

嘉縣府表示，縣轄內大埔美及馬稠後產業園區業者反映，園區以精密機械、電子零組件與金屬製品製造業為重，後續關稅變化對機械產業衝擊較大，其他部分產業以現行稅率尚符合預期。

美國總統川普（Donald Trump）簽行政命令，根據白宮最新公布各國修正後對等關稅，台灣稅率為20%。總統賴清德稍早表示，美方先對台灣公布20%的「暫時性稅率」，只要後續達成協議，可望再調降。

嘉義縣長翁章梁告訴媒體，總統府與行政院仍在積極對美溝通，相信會維護台灣最大利益，爭取調降空間。嘉縣府4月成立「產業輔導及勞工關懷小組」，縣內部分產業主要競爭對手是日、韓，目前稅率高於兩國，縣府會密切注意對相關產業的衝擊及影響。

他說，賴總統特別提到這是暫時性關稅，未來還可能調降，將注意稅率對產業產生的衝擊，縣府會對接中央政府相關輔導措施，幫業者度過產業發展困境。

嘉縣府經濟發展處表示，關稅議題及近期新台幣升值，嘉義縣工具機、水產等部分產業面臨成本及競爭力壓力，縣府持續關心業者受衝擊情形，適時提供協助及媒合中央出口供應鏈支持方案，提升企業長期市場競爭力。

嘉義市長黃敏惠透過新聞稿表示，新一波關稅政策勢必衝擊產業，唯有「家和萬事興」，團結合作才能共同面對國際經貿局勢劇烈變動，呼籲團結一致對外，也希望中央盡快提因應方案，幫企業共度當前經濟困局。