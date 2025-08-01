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林佳龍見證邦交國青年在台圓夢 成為友誼使者

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

外交部長林佳龍昨（7月31）日出席「邦交國青年來台圓夢計畫」結訓典禮，親自頒發結訓證書給來自友邦的24 位青年，肯定他們在台灣完成為期兩周的培訓課程，期盼返國後青年們能為邦交國擘劃願景，成為推動國家進步的重要力量。典禮上，青年們除分享在台期間的學習成果與心得，更身著各自國家的傳統服飾展現文化特色，讓這場活動不僅有知識的交流，更進一步深化台灣與友邦之間的文化連結。

林佳龍表示，此次來台的青年分別來自史瓦帝尼12位、帛琉、馬紹爾群島與吐瓦魯各4位，分別參與「智慧農業」與「永續觀光」主題課程。在國合會用心安排下，課程兼顧理論與實務，並安排學員走訪南投桃米生態村、百香果農場與和平島地質公園等地，讓知識轉化為實地體驗，也讓青年們返國後能將所學分享給家人，並為邦交國擘劃未來願景。

林佳龍特別提到典禮中的一段小插曲：在播放史瓦帝尼青年成果影片時，因設備突發異常導致畫面停頓，現場氣氛一度略顯尷尬。然而，青年們立即以清亮的歌聲與傳統舞步化解了突發狀況，讓現場瞬間顯得輕鬆愉快，林佳龍也被青年們的演出深深吸引。林佳龍說，根據史瓦帝尼駐台大使蒙西比（H.E. Promise Sithembiso Msibi）致詞說明，青年們所唱的是一首「勝利之歌」，期望透過歌聲感謝所有在這段期間支持與幫助他們的朋友，並為順利結業的所有青年獻上誠摯祝賀。

典禮與會來賓包括教育部青年發展署署長陳雪玉、吐瓦魯國駐台大使法莉莉（H.E. Lily Tangisia Faavae）、帛琉駐台代辦歐儒侃（Mr. David Adams Orrukem）、馬紹爾群島駐台副館長傑龍（Mr. Cassailis Jarom）等人，林佳龍說，史國青年們的創意舉動，讓來賓們都感受到無比的貼心與溫暖。

「這場結訓典禮就在歌聲、笑聲中，溫馨中帶著些許依依不捨畫下句點」林佳龍表示，相信這兩周的學習旅程，不僅拓展了邦交國青年們的國際視野，也將使他們成為推動國家進步的重要力量，也成為台灣與友邦友誼的見證者與傳播者。他指出，這正呼應總統賴清德推動的「青年百億海外圓夢基金計畫」的初衷，成功促進全球青年世代之間的理解與連結。

願景 帛琉 林佳龍

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