中經院：關稅談判慢受中國與外交影響 不代表結果差

美國對等關稅8月1日上路，台灣稅率暫時為20%，高於日韓的15%。中經院院長連賢明今天表示，台美談判進度較慢是受中國及外交因素影響，不需要負面解讀，可將台美談判視作「季後賽」，跑得慢不代表跑得差。

美國對等關稅8月1日上路，美國總統川普簽署行政命令，據白宮最新公布的各國修正後對等關稅，台灣稅率為20%。總統賴清德上午召開記者會說明指出，在美國政府告知下，台美談判已經獲得階段性成果，由32%調降為20%，但因最終總結會議尚未進行，所以沒有得到最終稅率，因此20%關稅是暫時性。

連賢明表示，對美談判有點像是球賽的「季後賽」，有些隊伍比較快進入賽事，有些比較慢，但不能因為台灣還沒打完，就說落後其他隊伍。從今天台灣關稅僅有20%這個數字，未見其他市場開放、投資等細節，也可看出，台灣談判確實還在進行中，20%是暫時性數據。

連賢明直言，台灣談判進度較慢，其實有兩大因素，一是所有對美談判最後結果，都必須等美國總統川普拍板，部分國家的談判代表可直接與川普對話，台灣受限於外交，沒辦法做到，所有談判結果還要經過一手，導致拖慢進度。

第二，近期美國把重心放在與中國談判，美國政府不希望對中談判期間，參雜台灣因素，這也造成台灣談判結果比其他國家都還慢。

儘管如此，連賢明表示，台灣與美國談判好比進入季後賽，希望各界有點耐心，因為根據白宮公布文件，新稅率將於命令發布第7天起生效，台灣還是有點時間。