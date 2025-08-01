美對台20%新關稅倒數七天 KPMG籲企業快盤點供應鏈

美國總統川普於美東時間7月31日簽署行政命令，宣布針對多個貿易夥伴實施新一輪「對等關稅」，台灣商品關稅率確定為20%，自8月7日凌晨零時正式生效。

KPMG安侯建業稅務投資部執業會計師張智揚指出，雖然行政命令已定，但仍留有7天過渡期，各國若能在此期間與美方達成具體貿易或安全協議，仍有機會爭取更低稅率或豁免，建議台灣政府與企業密切關注談判動向，並盡快檢視供應鏈結構與風險，以避免受到新關稅政策衝擊。

根據行政命令，新稅率涵蓋多個亞洲國家，與台灣企業布局息息相關。除了台灣稅率為20%，印度為25%，越南同為20%，馬來西亞、印尼、泰國與菲律賓則皆為19%。張智揚提醒，企業若有在上述地區設廠或進出口安排，應立即盤點受影響產品、重新評估轉單與生產策略。

行政命令將各國分為三類，並設定不同稅率規則，首先是，已達成或即將完成實質貿易與安全協議的國家，依行政命令附件一所列，商品將適用特定對等稅率，直到協議完成並另由總統發布命令為止；再來是，歐盟國家若其產品目前對美關稅低於15%，將補課額外稅率至15%；原關稅超過15%則不再加徵；以及未列入附件一的其他國家，統一適用10%稅率。

張智揚也指出，企業須防範美國政府強化打擊「轉運避稅」行為的條款。若被美國海關（CBP）認定有藉由第三國轉運以規避關稅之虞，將面臨最高40%的加重稅率與罰款，且不得申請減免。CBP未來每半年也將公布疑似從事轉運行為的國家與廠商清單，影響層面將延伸至政府採購、國安審查與企業盡職調查流程。

張智揚呼籲，企業應立即檢視原產地證明與各項報關流程的合規性，強化供應鏈透明度，降低被列入風險名單的機率。否則不僅會面臨額外稅負，還可能影響在美營運布局與接單能力。