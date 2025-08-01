勞動基金上半年虧損836億 官員：七月有望轉正

勞動基金運用局今公布整體勞動基金最新績效，截至2025年6月底，整體勞動基金規模為7兆335億元，6月單月損益轉為正數，收益數2083億元，上半年累計虧損縮減至836.5 億元。勞動基金運用局官員預估，七月單月收益將持續為正數，今年整體收益可望由負轉正。

基金局表示，6月股票市場回升，基金單月損益轉為正數，但今年以來全球金融市場面臨美國關稅政策變數、經濟成長前景不明、地緣政治衝突頻傳等挑戰，金融市場及匯率震盪劇烈，導致國外投資部位出現短期帳面評價未實現損失，影響整體投資報酬率；由於美國政府後續政策變數仍大，市場波動恐延續，在匯價長期仍將回歸均值下，勞動基金運用局會密切掌握全球政經情勢，檢視布局策略，機動調整投資部位。

勞動基金運用局副局長劉麗茹說，6月單月份收益數2083億元，是歷來單月收益第3高，最高是113年3月的2422億元、次高為109年11月的2402億。

劉麗茹說，全球主要股市都已經收復4月以來的股災跌幅，甚至還創新高。看起來全球金融市場4月以後回升有帶動台股，尤其電子股表現非常高，雖然匯率短期受關稅、地緣政治影響波動難免，但長期仍會回歸均值。

劉麗茹預估，勞動基金七月單月份收益有機會維持正數，勞動基金今年整體收益更可望由負轉正。

她也特別提醒，勞動基金局投資長期穩健，像是勞保基金是確定給付制，不會因基金績效影響個人老年給付權益，新制勞退也有保證收益機制，即便短期受金融市場影響，未來長期收益都能隨著穩健投資、經濟回溫而逐步回穩。