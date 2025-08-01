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包瓊郁訪張善政 透露英國公司投資32億英鎊蓋桃機三航廈

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
英國在台辦事處代表包瓊郁（Ruth Bradley-Jones）今天拜訪桃園市長張善政，會中提到桃園國際機場第三航廈有英國公司參與建設，投資金額高達32億英鎊，是英在台最大基礎建設項目之一。圖／桃園市秘書處提供
英國在台辦事處代表包瓊郁（Ruth Bradley-Jones）今天拜訪桃園市長張善政，會中提到桃園國際機場第三航廈有英國公司參與建設，投資金額高達32億英鎊，是英在台最大基礎建設項目之一。圖／桃園市秘書處提供

英國在台辦事處代表包瓊郁（Ruth Bradley-Jones）今天拜訪桃園市長張善政，雙方就國內外政經情勢、2地產業發展與智慧科技等議題交流，會中提到桃園國際機場第三航廈有英國公司參與建設，投資金額高達32億英鎊，是英在台最大基礎建設項目之一，盼與桃園建立聯絡管道，未來多交流。

張善政今迎接包瓊郁，熱情介紹龍岡米干節、拉拉山櫻花、千年神木群與原住民泰雅族文化，強調桃園文化多元與自然生態豐富，歡迎包參加市府舉辦的駐台外國使節活動。

此外，張善政也提到桃園製造業蓬勃發展，尤其是汽車製造與零件供應方面，而AI晶片硬體製造更佔據全球重要地位，全球約有3分之1的AI伺服器硬體製造集中在桃園，明年桃園機場第3航廈部分營運、2030年第三跑道興建完成，都有助於將桃園推上國際航空城位子。

包瓊郁表示，桃園國際機場第三航廈的建設有英國建築公司參與，投資金額達32億英鎊，是英國在台最大的基礎建設項目之一。

包強調，英國在科技創新與研發方面具備卓越實力，擁有頂尖大學和活躍新創生態系統，而現代產業戰略涵蓋網路安全、數位科技、先進製造、金融服務及乾淨能源等領域，高度契合台灣產業發展，雙方在半導體產業已展開合作，希望能以本次會面為起點，建立聯絡管道，未來在更多領域方向交流。

英國在台辦事處代表包瓊郁（Ruth Bradley-Jones）今天拜訪桃園市長張善政，會中提到桃園國際機場第三航廈有英國公司參與建設，投資金額高達32億英鎊，是英在台最大基礎建設項目之一。圖／桃園市秘書處提供
英國在台辦事處代表包瓊郁（Ruth Bradley-Jones）今天拜訪桃園市長張善政，會中提到桃園國際機場第三航廈有英國公司參與建設，投資金額高達32億英鎊，是英在台最大基礎建設項目之一。圖／桃園市秘書處提供

英國 張善政 桃園機場

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