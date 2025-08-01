美對台課20%關稅 中部產業憂減單、減班、裁員

大型開發案往往在提案、辯論與規劃階段就不了了之。少數情況下，即使真的進入動工階段，事後相關的市政領導人往往也會將之視為令人尷尬到想挖個洞跳進去的失誤。 然而，當我向哈佛商學院教授史兆威（Willy Shih）提起富士康的破土儀式時，這位對東亞事務頗有研究、也在中國有豐富商業經驗的專家，似乎整個人都亮了起來。 他說：「在中國，這種事常常發生！他們甚至還有個專門的形容叫『面子工程』。他們會先宣布一個超大型計劃，讓所有人都在活動當天沾沾光，但接下來會不會真的蓋出什麼，就得視經濟現實怎麼樣而定了。」 這為2018年6月28日在芒特普萊森特舉行的富士康動土大典帶來了截然不同的視角。 當天，川普總統高舉著象徵性的金鏟子，其餘幾把則在威州州長沃克、富士康董事長郭台銘與眾議院議長萊恩手中。四人沐浴在鎂光燈下欣然自喜，此刻何等榮耀！但真正擁有中文詞彙能為這個宣傳噱頭命名，並看清這塊基地未來實際發展為何的，恐怕只有一人。

2025-08-01 15:27