美對台課20%關稅 中部產業憂減單、減班、裁員
美國政府於宣布將對台灣產品課徵20%進口關稅，稅率高於日本、南韓的15%，引發產業界與勞工團體高度關注。民眾黨彰化縣黨部主委、中華民國全國總工會秘書長温宗諭說，中部工具機、水五金、模具等企業面臨匯率與關稅雙重壓力，不少廠商出現訂單下滑、減班休息、甚至被併購的處境。
針對關稅結果，台灣民眾黨批行政院在台美談判過程中資訊嚴重不透明，呼籲行政院長卓榮泰應儘速赴立法院進行專案報告，向人民交代談判過程與實質影響。
温宗諭上週率領工會代表與多位彰化鄉親北上，拜訪民眾黨團，具體向中央反映地方第一線的壓力與憂慮，他說，若政府再不釋出資訊、不啟動對話，台灣將不是邁向國際，而是讓基層民生先破產。
温宗諭表示，台灣的貿易政策不能犧牲最底層的中小企業與勞工，彰化已有具規模的沖床業者釋出可能裁員訊號，他提出三訴求，包括立即啟動國會專案報告與社會諮詢程序，釋出可公開資訊，杜絕黑箱；納入基層勞工與中小企業聲音，檢討政策落差，完善產業轉型配套；爭取與其他主要貿易夥伴相當的待遇，不得讓我國產業在談判中淪為犧牲品。
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