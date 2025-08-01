20%關稅影響尚未擴散…無薪假增245人合計3,441人

勞動部1日公布無薪假企業計190家，實施人數3,441人。上一期7月16日公布實施家數計179家、3,196人。本次家數增加11家，人數增加245人。受到美國關稅影響而實施無薪假有66家、1,735人，本次新增12家、318人。美國今天公布台灣關稅為20%，本次出爐的無薪假統計是前兩周的數據，外界估後續關稅衝擊可能發酵，有待繼續觀察。

勞動部公布本期無薪假企業計190家，實施人數3,441人。上一期公布實施家數計179家，實施人數3,196人。本次家數增加11家，人數增加245人。相較去年同期（2024年8月1日公布）家數為248家，實施人數為4,437人，本期與去年同期相比，減少58家，實施人數減少996人。

條平司長黃琦雅受訪時表示，這一次無薪假最多的，還是集中在製造業，製造業之中實施最多的是金屬機電工業。

黃琦雅說，本次有一家金屬機電工業的業者通報了193人，算是人數比較多的，這家業者主要生產運輸工具類，例如汽機車零件專業開發。這家業者也不是首次通報無薪假，紀錄顯示2023年10月就有通報過；這次實施無薪假，是採取月休3到5天，實施原因是訂單減少。

黃琦雅提到，另外一家業者通報無薪假55人，業者主要製作數位電視的數位天線、路由器等視頻電子產品，屬於電力設備配備製造業。這家公司今年7月1日起實施無薪假至8月12日，實施方式是月休16天。其大多數客戶來自美國、歐洲、日本，業者因為訂單減少，所以實施無薪假。

黃琦雅表示，金屬機電製造業也有業者是通報「停止實施」無薪假。有一家比較多人數的是140人，屬於機械設備製造業，業者主要從事減速機齒輪，如汽車砂輪車、沙灘車，高爾夫球車的傳動齒輪製造，原本通報月休1到7天，經過勞動部訪視後，公司內部高層決定，目前訂單可以支撐所有生產，所以停止實施無薪假，近期內也不會再實施。

談及美國關稅的影響，黃琦雅說，美國4月份宣布對等關稅談判，目前為止，勞動部跟各地方政府在這段時間密切觀測，其中的確陸續有轄區內地方政府回報，部分的廠商表示「有受到美國關稅影響」，因此通報實施無薪假。

黃琦雅指出，前一期7月16日公布，因為美國關稅而實施無薪假的企業有56家，實施人數有1,417人，這一期8月1日受到美國關稅影響有增加12家，但其中另有2家停止實施無薪假，所以整體家數一共是66家；比上一期增加人數為318人，總共是1,735人。大部分都是屬於製造業。

黃琦雅提到，今天美方對台灣公布20%暫時性關稅，台美雙方都有表達會持續進行協商，所以目前稅率還不是總結，後續還會再進行總結會議，到時候才是一個確定的結果。這段期間，勞動部還是會持續密切監測，請地方政府審慎把關，若有接獲實施無薪假，勞動部會主動聯繫廠商進行訪視。

黃琦雅也說，從3月底到現在，勞動部密切跟各產業縣市行業相關工會進行訪視、蒐集意見，同時也跟地方政府聯繫，掌握各縣市產業的勞工狀況。勞動部一定會拿出支持勞工的方案，並適時提出，讓勞工朋友安心，希望大家不要太擔心。

勞動部亦提醒，減班休息不是無薪假，對於按月計酬的全時勞工，每月工資仍不得低於最低工資(新臺幣28,590元)，實施減班休息的事業單位，勞、健保也必須替勞工投保，勞退也應為勞工提繳。