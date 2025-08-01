美對台課20%關稅！ABC 美台雙廠布局穩供應 三大新品蓄勢待發
ABC-KY（6598）1日表示，下半年將推進三項創新檢測產品進入商業化階段，包括全球首見20項真菌多元檢測套組（Fungal Panel）、結合抗藥性基因的性傳染病檢測（STI+AMR）、以及搭配市占最高前處理系統的20項呼吸道檢測試劑（RPP）等，將於下半年陸續完成導入或送件申請。至於美國針對台灣原產商品課徵20%關稅的影響，公司表示，早已提前布局，透過美台雙邊設廠策略，靈活因應市場需求與政策變化。
ABC-KY表示，目前以美國製造據點供應北美市場的體外診斷（IVD）與動物健康產品，並以台灣工廠供應亞洲市場所需的數位生物條碼，透過美台雙邊設廠策略，因應市場需求與政策變化，確保全球產銷穩定。
受惠於IVD與動物健康雙引擎成長動能，ABC-KY今年上半年營收達2.36億元，年增28.8%。展望下半年，公司表示，多家大型實驗室客戶預告完成試劑驗證流程，陸續進入採購階段，將為營運再添成長動能。
在新產品商業化方面，ABC-KY今年下半年預計達成三項重要里程碑，包括全球首見的20項真菌多元檢測套組（Fungal Panel）將完成優化並導入首批客戶；性傳染病結合抗藥性基因檢測（STI+AMR）將迎來首批客戶；20項呼吸道多原分子檢測試劑（RPP）將搭配市占率最高的Thermo Fisher前處理系統KingFisher，正式向美國FDA 提出上市許可申請。
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