快訊

川普新關稅出爐！彭博點名這2國成最大輸家 日韓、歐盟情況曝光

協議近了？美官員證實台美持續談判 關稅20%可視為台提案獲肯定

美對台課20%關稅！ABC 美台雙廠布局穩供應 三大新品蓄勢待發

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

ABC-KY（6598）1日表示，下半年將推進三項創新檢測產品進入商業化階段，包括全球首見20項真菌多元檢測套組（Fungal Panel）、結合抗藥性基因的性傳染病檢測（STI+AMR）、以及搭配市占最高前處理系統的20項呼吸道檢測試劑（RPP）等，將於下半年陸續完成導入或送件申請。至於美國針對台灣原產商品課徵20%關稅的影響，公司表示，早已提前布局，透過美台雙邊設廠策略，靈活因應市場需求與政策變化。

ABC-KY表示，目前以美國製造據點供應北美市場的體外診斷（IVD）與動物健康產品，並以台灣工廠供應亞洲市場所需的數位生物條碼，透過美台雙邊設廠策略，因應市場需求與政策變化，確保全球產銷穩定。

受惠於IVD與動物健康雙引擎成長動能，ABC-KY今年上半年營收達2.36億元，年增28.8%。展望下半年，公司表示，多家大型實驗室客戶預告完成試劑驗證流程，陸續進入採購階段，將為營運再添成長動能。

在新產品商業化方面，ABC-KY今年下半年預計達成三項重要里程碑，包括全球首見的20項真菌多元檢測套組（Fungal Panel）將完成優化並導入首批客戶；性傳染病結合抗藥性基因檢測（STI+AMR）將迎來首批客戶；20項呼吸道多原分子檢測試劑（RPP）將搭配市占率最高的Thermo Fisher前處理系統KingFisher，正式向美國FDA 提出上市許可申請。

美國 基因檢測

延伸閱讀

美宣布台灣關稅20％比日韓高 台中工具機產業哀號：很慘

加拿大承認巴勒斯坦 美關稅加碼25%→35%

質疑川普關稅權力 法官：竟給總統推翻國會政策權力

美對歐課15％關稅協議待釐清 瑞士未達協議課39％高關稅

相關新聞

富士康美國大型開發案是坑？學者：企業補貼被包裝為「投資」...其實是豪賭

大型開發案往往在提案、辯論與規劃階段就不了了之。少數情況下，即使真的進入動工階段，事後相關的市政領導人往往也會將之視為令人尷尬到想挖個洞跳進去的失誤。 然而，當我向哈佛商學院教授史兆威（Willy Shih）提起富士康的破土儀式時，這位對東亞事務頗有研究、也在中國有豐富商業經驗的專家，似乎整個人都亮了起來。 他說：「在中國，這種事常常發生！他們甚至還有個專門的形容叫『面子工程』。他們會先宣布一個超大型計劃，讓所有人都在活動當天沾沾光，但接下來會不會真的蓋出什麼，就得視經濟現實怎麼樣而定了。」 這為2018年6月28日在芒特普萊森特舉行的富士康動土大典帶來了截然不同的視角。 當天，川普總統高舉著象徵性的金鏟子，其餘幾把則在威州州長沃克、富士康董事長郭台銘與眾議院議長萊恩手中。四人沐浴在鎂光燈下欣然自喜，此刻何等榮耀！但真正擁有中文詞彙能為這個宣傳噱頭命名，並看清這塊基地未來實際發展為何的，恐怕只有一人。

川普「讓美國再次偉大」是懷舊童話？學者：從富士康看「回流」...產業從未踏入

川普聲稱，威州的富士康開發案若少了他本人根本不可能成真，還真讓人難以反駁。 富士康董事長郭台銘顯然非常重視自己與美國總統的關係，而庫許納領導的白宮創新辦公室，也確實參與了富士康美國投資計劃的早期階段。

關稅多5%！高階螺絲扣件恐遭日韓夾殺 螺絲公會前理事長：台灣完蛋了

美宣布台灣稅率為20%，衝擊高階螺絲扣件業，台灣螺絲公會前理事長蔡圖晉今受訪說，台灣此次稅率比日韓多5%怎麼競爭？關稅負...

外銷美國1貨櫃都出不去 石材業悲觀：關稅衝擊恐「直接下課」

白宮公布台灣關稅20%，花蓮以外銷美國為主的石材業者哀鴻遍野，有業者表示，外銷原本就難做，因關稅干擾，外國客戶觀望，今年...

北市航空貨運公會嘆關稅「川普凌遲」憂轉單日韓 應派蕭美琴代表談判

美方宣布課徵台灣20％的關稅。北市航空貨運承攬公會表示，對於半導體、電子相關零組件的衝擊大，成本恐提高15到20%，建議...

美對台課20%關稅 中部產業憂減單、減班、裁員

美國政府於宣布將對台灣產品課徵20%進口關稅，稅率高於日本、南韓的15%，引發產業界與勞工團體高度關注。民眾黨彰化縣黨部...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。