關稅未明朗…台灣車市7月總掛牌35483台 年減22%。

美國關稅政策未明確，雖然各廠牌仍祭出促銷攬客，但消費者心態趨於保守，導致市場表現不如預期，台灣車市7月總掛牌35483台，年減22%。

汽車龍頭和泰車旗下TOYOTA於7月逆勢成長，登錄台數達11224台，月增15%，市占率達31.6%，更奪下非豪華品牌轎車及休旅車雙料冠軍，其中COROLLA CROSS表現最為亮眼，登錄5010台，創下近四年來歷史新高，更居全車種銷售冠軍；而Lexus 7月登錄2392台，年減28%，在高級車市場占有率29.6%，為高級車市場排名第一。

和泰車表示，7月台灣高級車市場相較去年仍呈現萎縮狀態，整體市場觀望氣氛仍舊濃厚，反映美國對等關稅對消費者購買決策的影響，高級車市場總登錄數為8071台，相較去年同期，總市場登錄量下滑28.3%，總市場占比22.7%。

和泰車表示，8月美國關稅相關政策公布，且車輛稅務議題亦有望明朗，6~7月觀望之客戶可望於8月購買，整體市場可與7月維持相近水準，預估8月總市場34000台以上，年增可達116%。