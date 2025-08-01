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川普新關稅出爐！彭博點名這2國成最大輸家 日韓、歐盟情況曝光

協議近了？美官員證實台美持續談判 關稅20%可視為台提案獲肯定

美宣布台灣關稅20％比日韓高 台中工具機產業哀號：很慘

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
迎戰關稅，工具機公會建議業者降低對北美市場依賴，積極拓展印度、東協、歐洲等潛力市場。記者宋健生/攝影
迎戰關稅，工具機公會建議業者降低對北美市場依賴，積極拓展印度、東協、歐洲等潛力市場。記者宋健生/攝影

美國白宮今在官網行政命令頁面公布各國關稅，台灣稅率為20%，高於日韓的15%。台中是台灣工具機產業重鎮，業界反映，他們堪稱海嘯第一排，大陸搶走低價市場，中高階市場原想靠這次關稅超韓趕日，現在看來計畫又落空，哀號「業界很慘」。

美國宣布台灣對等關稅為20%，較日韓高5%。賴清德總統臉書發文表示，此為「暫時性關稅」，談判程序安排，台美雙方還未完成總結會議。

台中市是機械業、手工具機業重鎮，約3萬家廠商，尤其工具機業，約7成在台中，台中市勞工局最新統計，有33家廠商487人放無薪假，以精密機械業為主，市府鼓勵申請員工在職進修，給予補助，讓人力資源不潰散。

經發局、工策會積極訪查廠商發現，很多業者在六月搶出貨後，先休息，有些一樣發薪水，有的做三休四；口袋夠深的廠商透露，四月之後可以再撐一年，接著可能大洗盤，有些二代不接棒，或撐不住的小廠，恐怕加速關廠。

如何幫韌性夠的廠商撐住？業界盼政府能補助參展補助，貿協和海外台商會協助對接海外市場，更期盼中央對特定產業關稅補助，暫度難關。

工策會表示，業者反映，台灣和日韓在工具機機械業的競爭，在俄烏戰爭後，大陸搶走低價市場，中高階市場要和韓國競爭，韓國戒嚴政局不安，台灣本想超韓趕日追德國，希望靠關稅擺脫韓國，和日本競爭，現在美國對等關稅20%，看來計畫又落空，業界很慘。

如何轉危為安？工策會指出，台灣機械、工具機業在世界排名前七大，產業界私下正在整合，力推人型機器人計畫，畢竟台中是機械工具機重鎮，廠商私下大帶小，希望開拓新商機，只要廠商夠強，關稅不是大問題，這才是台灣產業的生機。

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