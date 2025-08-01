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川普新關稅出爐！彭博點名這2國成最大輸家 日韓、歐盟情況曝光

協議近了？美官員證實台美持續談判 關稅20%可視為台提案獲肯定

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7月車市還是觀望 8月買氣應該回籠了

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
和泰車並表示，為持續吸引客群，TOYOTA 8月延續「TOYOTA 轟動全台 震撼獻禮」優惠活動。 路透通訊社
和泰車並表示，為持續吸引客群，TOYOTA 8月延續「TOYOTA 轟動全台 震撼獻禮」優惠活動。 路透通訊社

7月美國關稅政策未明確，各廠牌仍祭出促銷攬客，但消費者心態趨於保守導致市場表現不如預期，最終總市場領牌35,483台，僅較上月成長3%，但較去年同期衰退22%。

龍頭車廠和泰車（2207）指出，8月美國關稅相關政策公布，且車輛稅務議題亦有望明朗，6、7月觀望之客戶可望於8月購買，整體市場可與7月維持相近水準，預估8月總市場34,000台以上，可望較去年同期增加16%。

和泰車並表示，為持續吸引客群，TOYOTA 8月延續「TOYOTA 轟動全台 震撼獻禮」優惠活動，在活動期間入主RAV4、COROLLA CROSS、ALTIS、YARIS CROSS、TOWN ACE、VIOS即可獲得「SONY BRAVIA Theatre天空聲道劇院」乙組，更可享2萬配件金、最高80萬高額0利率、舊換新圓夢金最高3萬元、5年14萬公里延長保固等最高價值超過16萬元之好禮。

美國 和泰車

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