美關稅20％籲政府要繼續努力 基隆業者：速提配套措施降衝擊

美國總統川普宣布對台灣課20%對等關稅，基隆市大武崙和六堵工業區很多廠商產品都有出口到美國，將受到衝擊，業者呼籲政府應該要繼續努力，同時應該速做一些配套措施，如出口保險、利息補貼和檢討貨物稅等措施，降低製造成本減緩衝擊。

大武崙和六堵工業區很多廠商產品都有出口到美國，將受到衝擊，一家業者說，20%關稅太高，產品出口美國會受影響，建議中央、地方政府提早做好紓困補助、增加企業融資等因應。

中華民國工業區廠商聯合總會副總會長、大武崙工業區協進會榮譽會長魏雅庵說，這段期間以來可以看到政府努力在談判降低關稅，雖然目前還無法達到大家預期的15%或10%，但還有空間，呼籲政府應該要繼續努力。

「20%對業者有不小壓力，比日本跟韓國高，再加上匯率雙重壓力，對出口產業會有一定的衝擊。」魏雅庵建議政府，目前要趕快做好配套措施，如出口保險、利息補貼及檢討貨物稅等措施，必須想辦法降低整體製造成本，尤其一些關鍵的零組件出口等，協助產業界度過這個難關，希望20%只是暫時性的，業者很很很關心，希望能再降一些。