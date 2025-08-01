美關稅20% 桃市最新調查衝擊6800家企業28萬人 2季出口減

桃園市經發局表示，美國政府於今日公布我國關稅20%，亞洲地區稅率分別為日本、韓國15%，泰國、菲律賓及印尼19%，越南20%及緬甸40%，台灣因為近期又受匯率波動影響，將壓縮出口獲利空間，也對桃園依賴美國市場之業者造成衝擊。

經發局指出，全球經貿局勢劇烈變化、國際政策與供應鏈調整日益頻繁，企業正面臨前所未有的挑戰，市府一直邀請桃園在地工廠填答相關的資料，請業者踴躍填寫讓市府聽見在第一線的真實聲音，攜手打造更有韌性的營運環境。

經發局初步評估，美國先前依據232（貿易擴張法條款）訂定關稅與這次20%對等關稅政策，可能影響桃園市製造業營收約新台幣1.2兆元，其中對美出口金額約75.2億美元，受影響廠商約6800家，相關從業人數更高達近28萬人，建議中央政府於照顧台灣本土產業，及避免投資美國過大的財務負擔下，持續爭取合理關稅。

經發局委託工研院進行「近期外部變化對桃園廠商之影響研析」，希望透過問卷調查與深度訪談掌握第一線產業狀況。目前調查顯示近66%桃園廠商在2025年第二季訂單出現小幅或明顯減少，其中明顯減少者高達39%，顯示出關稅政策及匯率波動已對桃園廠商營運造成壓力衝擊。問卷開放填答至今年8月15日，歡迎桃園市各廠商反映心聲，問卷網址https://zh.research.net/r/tycg_tw

經發局表示，桃園為全台第一大工業重鎮，涵蓋電腦電子、電子零組件、汽車零組件、金屬製品、電力設備、機械設備等。美國最新公布的對等關稅措施將對桃園出口產業造成壓力，其中，PCB與部分電子零件稅率高於日本、韓國，加上匯率變動影響，恐進一步壓縮出口利潤。

此外，電力設備與機械設備稅率也高於日韓，可能導致訂單流向競爭國；金屬製品則已遭課徵鋼鋁製品50%關稅，雖對美出口占比不高，整體衝擊有限，但下游產品如汽車零組件與資通訊設備對美出口轉弱，亦將承受間接影響；汽車零組件本已面臨25%高額關稅，對廠商營運帶來實質衝擊。