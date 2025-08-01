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面對20%關稅 黃偉哲提台南三大對策：分散市場、技術領先、布局美國

經濟日報／ 記者吳秉鍇/高雄即時報導
美國將對台灣課徵20%關稅，蘭花產業恐面臨衝擊。記者吳淑玲／攝影
美國將對台灣課徵20%關稅，蘭花產業恐面臨衝擊。記者吳淑玲／攝影

針對美國將對台灣課徵20%關稅，台南市長黃偉哲1日表示，雖然表面上對出口不利，但從目前公布的內容來看，台灣並未特別吃虧。此次關稅水準與台商目前主要生產基地相當，甚至較中國（55%）、印度（25%）、越南（20%）等地更低，因此短期內對產業的實質衝擊有限，仍需持續觀察後續發展。市府將密切掌握情勢，並協助產業提升競爭力、拓展多元市場，讓台灣農產在國際上更具立足之地。

黃偉哲表示，雖然美方對台課徵20%關稅，表面上高於日本、韓國等享有零關稅待遇的國家，但與中國、印度、越南等主要競爭對手相比仍屬合理，目前也未見農業領域出現明顯損害。

以日韓為例，分別對美承諾投資5,500億與3,500億美元，並開放稻米等農產品市場換取優惠待遇；歐盟也投資6,500億美元、加購7,000億美元能源。台灣尚無類似安排，因此現階段此波關稅可視為暫時性措施，短期對台整體衝擊有限。

針對此次貿易變局，黃偉哲表示，市政府已與產官學研合作，就科技產業與農業，提出三大因應做法：

一、分散市場：由經發局與農業局完成受衝擊產業盤點，如金屬扣件、台灣鯛等，近期將透過加強海外參展與品牌行銷，拓展東南亞、中東及歐洲市場，降低對單一市場依賴、分散出口風險。

二、做出區隔：市府將協助產業聚焦不可取代性產品，包括半導體先進製程、高風味蔬果等，提供土地、人才與行政協助，並媒合中央資源，提升技術領先與品牌價值，避開價格競爭、創造市場利基。

三、布局美國：對部分出口導向產業如蘭花、AI伺服器，市府支持其赴美投資擴產以提升市占，同時鼓勵技術與人才培訓根留台灣，形成「內外雙引擎」，強化台南產業國際競爭力。

台南市政府強調，台南市全力支持中央與美方就關稅與232條款展開談判，也呼籲朝野放下對立，以「民生第一、產業優先」為原則，支持行政院提出的特別預算，共同穩定產業出口與國際布局。

關稅 農業

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