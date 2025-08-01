迎戰關稅！工具機公會建議拓展印度、東協、歐洲潛力市場

原先台灣輸美的工具機稅率約2%至5%、零組件約8%。美國1日宣布擬對台灣輸美產品加徵20%對等關稅，嚴重衝擊工具機產業，台灣工具機暨零組件公會建議業者，降低對北美市場依賴，積極拓展印度、東協、歐洲等潛力市場。

工具機公會理事長陳伯佳指出，印度正推動進口替代與製造業擴張，東協在汽車與電子產業持續投資升級，歐洲如波蘭、捷克等新興工業國亦具備設點潛力與合作空間。

工具機公會對行政院經貿辦公室與政府團隊積極協助產業進行關稅談判表示感謝，但此結果與日、韓等競爭國家的輸美關稅相比仍偏高，期盼透過行政團隊努力，儘速透過外交途徑與美方完成協商，為國內產業爭取最大利益。

近年來，工具機公會積極協助國內業者雙軸轉型，率先建置工具機產業規範將產品和品質標準化，透過綠色與數位AI技術，並以「在地供應」與「市場多元」雙軌布局，強化出口動能與國際競爭力。

面對高關稅的嚴峻挑戰，業界期盼政府儘速啟動應變機制，加速產業轉型腳步，協助受衝擊產業穩健因應，以加強整體產業韌性。

陳伯佳指出，美國為我國工具機第二大出口市場，年平均出口值近4億美元，主力機種包括綜合加工機、車床、鍛壓與沖壓工具機。台灣產品以高性價比與靈活交期受美國市場青睞，但加徵20%關稅將重創價格優勢，特別對中階機型與中小業者衝擊更深，恐引發市場流失與轉單效應。

工具機公會建議，國內業者應以此為契機，對內建立軟硬體核心技術，發展工具機產業生態系，維持產業聚落動能，提升國內工具機產業韌性。對外，思考在地生產、海外布局，重新檢視出口模式與全球供應鏈配置，透過在美設立輕量組裝、備料倉與維保據點，移轉部分製程，以降低關稅影響並符合長期發展趨勢。

此次加徵輸美關稅對工具機產業影響鉅大，公會期盼政府協助釐清產品分類，為業者爭取關稅優惠認定外，也能在此過渡時期提出因應措施，並呼籲政府積極支持：

1.加速「推動雙軸轉型」：建議業者以「AI賦能、智造永續」概念，以AI技術導入數位轉型(DX)與綠色轉型(GX)，同時整合產業鏈上中下游應用需求，完備工具機產業生態系。

2.建置「產業生態系建構」：自2020年起已制定多項產業規範並投入「產品類別規則」與碳足跡標準推動，建議政府持續協助協助建置工具機產業規範及工具機產品驗證中心，加速提升業界規範落實、產品可靠度與國際認證能力。

3.推動「出口轉型與海外設點」：持續國際市場開發補助、營運貸款與利息補貼措施，協助業者加速海外據點建置，積極投入海外潛力市場拓銷。

4.建立「在地產業供應鏈韌性平台」：整合產官學資源，媒合國際合作夥伴，鞏固工具機產業聚落韌性。

展望未來，陳伯佳說，台灣工具機業將以「在地供應、市場多元」為核心發展戰略，強化國際經營能力。公會也將與政府攜手推動政策落實、整合資源與深化全球連結，協助產業穩健轉型，打造更具韌性與高附加價值的永續產業新局。