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稅率20%卻沒有4000億美元巨額投資？學者解讀：美國不會放過台灣

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

美國通知台灣等關稅率為20%，較4月公布32%稅率下降，但高於日韓的15%，總統賴清德強調，這是暫時性稅率。亞太商工總會執行長邱達生解讀，20%不是最終關稅，美國不會放過台灣，恐有巨額投資加採購未定。

「人在江湖，身不由己，」邱達生形容目前台美談判處境。他表示，給台灣20%，卻不加任何投資、採購等承諾，這是不可能的，美國不可能滿足於此。誠如賴總統所言，20%是暫時性稅率，這代表我方尚未同意巨額投資和採購。

他表示，日韓關稅15%都是加上巨額投資，越南是用零關稅才換到20%，「美國不會放過台灣」，後續都有巨大代價，只能說，我方在「四大底限」堅持下還未同意美方條件。日前外電已傳出台灣須對美國高達4000億美元巨額投資。

他分析，20%關稅會讓台灣和日韓競爭力不具優勢，但是後續巨額投資加採購，會對台灣有中長期影響。因為投資項目及獲利都是由美方決定，台灣是民主國家，這樣巨額投資及採購都是要經過國會同意，以目前國會生態，是不容易獲在野陣營的支持。

他認為，若是只有20%關稅，沒有巨額投資加採購，沒有開放市場，可能是最好的結果。但美國不會只滿足此，若談得不好，最差結果就是稅率維持20%加上巨額投資、市場開放。

美國 關稅 232條款

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