台灣關稅降至20%仍有隱憂 資誠示警：設廠別只看稅率

美國總統川普7月31日簽署行政命令，對尚未與美國達成貿易協議的國家實施「對等」關稅，自8月7日起適用，台灣的關稅稅率由原先預告的32%下修至20%，部分半導體、電腦及鋼鋁製品暫不納入徵稅範圍。雖有讓步，但資誠美國業務負責人蘇宥人提醒，台美尚未完成貿易談判，未來是否可再進一步調降稅率，取決於台灣是否願意對美國提出更多採購、投資等具體承諾，貿易政策後續仍有高度不確定性。

蘇宥人指出，美國自4月起針對多個主要貿易夥伴推動「對等」關稅，雖部分國家如歐盟、日本、韓國、越南與印尼陸續與美方達成協議，成功將稅率壓低至15%至20%，但代價是大幅開放市場、採購美國產品，並承諾對美高額投資，例如日本與韓國便分別承諾投資美國5,500億與3,500億美元，支持美國政府所指定的重點產業。

台灣雖享有較低的20%稅率，但在全球關稅重設版圖下，企業的製造基地布局需更審慎。蘇宥人指出，亞洲目前僅日、韓享有15%優惠，多數國家稅率仍在20%左右，顯示「關稅差」雖有影響，但不是決定製造據點的唯一因素。

蘇宥人強調，台灣企業在評估轉單或設廠時，不能只看稅率，還需綜合考慮當地基礎設施、勞動力供給、生產良率及取得營運許可的難易程度，否則，為了省下關稅，反而可能付出更高的時間與成本代價。

此外，蘇宥人提醒，這波關稅政策恐非美國經貿手段的終點，未來仍可能有更多協議出現，甚至引發其他國家的反制措施，企業若僅憑短期政策調整生產地點，恐陷入反覆調整與政策追逐的風險，建議企業應儘早建立具彈性的全球營運策略，分散風險，才能在面對歐美與亞太貿易政策快速變化時，保持市場競爭力與穩定獲利能力。