邁向關稅最終章 群益投顧：多頭走勢可望延續

群益投顧發布8月財富管理月報指出，關稅不確定性消除，股市回歸基本面，預期企業獲利有機會優於預期、市場對聯準會降息預期增溫等趨勢下，股市走多趨勢有機會延續。

美國總統川普自7月初陸續發出關稅信函，新設定的關稅介於15%至50%之間，日本及歐盟為15%、東協國家菲律賓和印尼談到19%稅率、越南20%。就美國前20大貿易逆差來源國，除了加拿大、墨西哥和菲律賓新稅率高於4月2日宣布稅率，其他國家新稅率多有所下降，股市也正面反應，加上AI與科技股熱潮延續，由強勁財報與降息預期推動股市7月繼續走高，甚至標普500與那斯達克100創歷史新高。

群益投顧表示，1.依據新設定的對等關稅推算出美國加權平均關稅稅率約12-15%，低於4月的20-25%，進口推升通膨幅度減緩，一旦美國聯準會確認通膨有所控制，降息預期將有助股市及債市走多。

2.第2季財報有機會優於預期：美國企業於7月中開始公布第2季財報。4月初對等關稅宣布之初，市場憂心高關稅不但推升物價、也衝擊經濟及企業獲利，分析師對標普500第2季獲利年增率由年初近10%持續下修至最低約2.5%。由於5月美中關稅戰緩和、加上第2季經濟指標顯示美國景氣韌性十足，截至目前為止，公布實際獲利優於預期的比例高於八成，市場不斷地調高第2季獲利成長，可望進一步鞏固市場多頭情緒。

3.在關稅戰接近尾聲，若與美國達成協議的各國陸續匯入投資資金，美元可望穩步走強，對外資有吸引力。

4.投資者對未來經濟或技術創新(如AI、能源轉型)抱持樂觀，繼續推升相關概念股股價大漲。

對於投資者來說，短期內應注意市場波動風險，同時聚焦科技與AI題材股作為避險選項。中長期看，若關稅不確定消除，平均關稅較之前為低，此將有利全球經濟溫和成長並降低惡性通膨風險，債券與股市可望受惠資金回流效應影響。

群益投顧表示，觀察近期股市漲升結構，資金從科技股流向金融、工業與公用事業等領域，顯示市場寬度改善，美股總體而言，尤其是科技股，仍低於今年初的峰值，預期走多趨勢可望延續至第3季，而台灣已成為AI浪潮下的最大受惠者，台股緊貼美股走勢，在美股續揚帶領下，台股有機會挑戰前高，聚焦AI相關包含先進製程半導體、AI伺服器的關鍵零組件等，並適度分散布局至不受匯率波動的內需股。

群益投顧持續看多的其他標的包括歐洲國防工業股、歐洲金融股、恆生指數、中國科技自主概念股、香港醫藥股、旗下水電概念股、日本軍工股、日本IP股、美股等。美債方面，由於對聯準會降息的預期增溫，建議投資人逐步建立長天期固定收益部位，長期有機會賺取更高的資本利得。