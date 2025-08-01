關稅多5%！高階螺絲扣件恐遭日韓夾殺 螺絲公會前理事長：台灣完蛋了

美宣布台灣稅率為20%，衝擊高階螺絲扣件業，台灣螺絲公會前理事長蔡圖晉今受訪說，台灣此次稅率比日韓多5%怎麼競爭？關稅負擔不只造成訂單縮減，更將導致資金與庫存壓力急劇上升，整體產業生態可能崩盤，他嘆「中低階訂單被中國搶走，高階螺絲產品受日韓夾殺，台灣螺絲完蛋了」。

蔡圖晉指出，台灣螺絲產業近年來面臨內外交迫的重大挑戰，一方面中國大舉擴展產能、以低價策略搶走大量中低階產品訂單；另一方面，高階精密扣件市場則面臨來自日本、韓國等技術大國的強勁競爭，導致台灣業者在全球市場陷入「中間被夾殺」困境。

蔡圖晉表示，台灣扣件業曾是全球重要供應來源，但近年產業競爭劇烈變化下，逐漸失去價格與技術的雙重優勢，如今再加上美國對台課徵暫時性20%關稅，恐讓原本已處在轉型關鍵期的螺絲產業雪上加霜，衝擊出口信心與接單動能。

他強調，政府在此時更應積極傾聽產業聲音，提供穩定政策與實質資源支援，特別針對中小型扣件廠商，協助升級自動化、拓展外銷通路與應對國際貿易風險上有更強的應變能力，否則台灣螺絲競爭力恐將持續流失。

此外不只螺絲，石化、紡織、製鞋、工具機、自行車暨汽車零組件、鋼鐵等六大產業也受影響，他呼籲政府再加把勁，把關稅再談下來，至少拉到跟日韓一樣的15%，否則淨差5%訂單上下游都斷掉，台廠不用做了，估計最快9月就出現倒閉潮。