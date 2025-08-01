富邦雙核心戰略多重資產基金正式募集 兼顧投資機會與避險

富邦投信推出全新多重資產基金的富邦雙核心戰略多重資產基金8月4日起正式募集。

這檔基金以雙核心戰略活化資產運用，依據全球動盪指標(G.T.S)監控地緣政治風險，靈活調整企業獲利驅動及地緣風險驅動兩大核心配置板塊比重，掌握投資機會與風險分散，鎖定當前市場最需要的資產保護與成長機會。

富邦投信表示，2025年以來全球地緣政治乃至戰爭風險不斷，但全球市場又重回高位震盪，在這樣複雜的金融情勢下，尚未入場的投資人恐怕只敢持續觀望，而已經入場的投資人更會擔心是否應該趕緊入袋為安。

富邦雙核心戰略多重資產基金正是為了克服這種心理困境而設計。動態調整兩大核心配置比重，在全球政經局勢快速變遷的格局下，追求長期回報及安定收益。

該基金擬任經理人陳臻怡表示，近期全球股市在美日及美歐相繼達成貿易協議下創高，但美國與各國的對等關稅細節仍在陸續揭露，同時美國對晶片的國安調查預期也將在兩周內公布結果，半導體產業恐將再次出現壓力。

債市方面，關稅政策帶來的通膨風險一度讓各國貨幣政策轉向觀望，即使在川普極力施壓下，美國聯準會主席Powell持續對利率路徑維持謹慎論調，7月間歐元區、澳洲以及紐西蘭等央行的利率決議均維持按兵不動，顯示現今各國的利率路徑都充滿變數。未來幾個月市場仍將高度波動，配置過於集中單一類資產或單一市場的投資組合都恐容易受到市況的快速轉變衝擊，單靠股市或債市都難以完全避險。

富邦雙核心戰略多重資產基金結合傳統資產，如趨勢產業股票、投資等級債、公債、REITs，更善用「黃金ETF及比特幣ETF」積極分散國家、產業造成的震盪。由於黃金ETF及比特幣ETF等具備對抗通膨、避險屬性的資產，抵禦貿易戰、地緣風險等不確定性。

富邦投信強調，全球市場進入高變動時代，投資不再僅是追求單一報酬，而是如何在波動中兼顧成長與防禦。透過跨資產、跨市場的多元布局，結合GTS全球動盪訊號偵測風險，讓投資人即使在市場劇烈震盪下持續前行。