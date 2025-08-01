美對等關稅20% 桃園受衝擊產業家數暫減？市府說原因

美國公布台灣對等關稅調高為20%，桃園市經發局中午表示，受影響家數會小於比4月初公布的4693家，原因是不同產業適用的條款不同，不適用20%關稅的產業暫時不列入統計，業務科已加速統計受衝擊的家數及擬訂最新對策。

經發局舉例像伺服器、半導體因為不適用美國232條款，關稅還不確定，但是像PCB印刷電路板對等關稅20%高於日、韓，加上匯率，出口貿易的挑戰比較嚴峻，汽車零組件出口適用其他修款先前已經是25%，不會因為美國今天公布20%對等關稅而調降。

桃市總工會副理事長劉勝銘表示，政府沒公布關稅進一步的細節，加上匯率不利出口，部分汽車零組件業者仍在關望，何況先前已經有25%的新關稅，外銷美國必須先和客戶協商如何分攤新增的關稅，不能做賠錢生意。

美國今年4月初提出32%對等關稅時，桃市府估計衝擊桃園4693家製造業約1.9兆台幣產值，其中出口金額137億美元，降低至20%後，有多少家受影響，經發局表示，估計受影響的家數會低於4月初公布的家數，原因是電子業不適用，暫時不列入受影響家數統計。

桃園市長張善政今年4月就指出，桃園市年產值逾4.7兆元，與美國進口品項高度重疊，面對關稅衝擊，產業可能出現毛利率下降、產能轉移及出口下滑等影響，市府保持高度警覺。今天上午受訪時指出，關稅20%是相對的，日本、韓國都是15%，和競爭對手比起來，還是很有挑戰；另外，台灣要投資美國多少錢不知道，有沒有要開放進口什麼也不知道，期待中央政府在接下來的時間能夠繼續努力談判，把20%設法更往下降，一定要降到跟日本、韓國一樣的15%，而且投資美國的條件，也不要給我們太大的財務負擔，這才是真的成功。