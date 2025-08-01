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美加關稅20% 台灣蘭花四成銷美…業者無奈恐「大破大立」

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台灣蘭花四成銷美，每年都有許多外國客戶來台參觀選購。記者周宗禎／攝影
台灣蘭花四成銷美，每年都有許多外國客戶來台參觀選購。記者周宗禎／攝影

台灣蘭協秘書長曾俊弼表示，除了這次關稅20 %之前的匯率也大幅調升，「等於吃掉所有蘭花外銷的毛利」，對蘭花產業造成非常大的衝擊。但就像這次風災從沒遇過，但這一大挑戰既然來了，終究要面對現實，蘭花產業有必要「大破大立」。

曾俊弼指出，因美國是最大市場佔外銷總額40%，匯率及關稅暴升，整體生產成本估計至少高了25趴，面對這種突發狀況，首先一定要好好思考如何調整生產供應模式來因應。

曾俊弼解釋：因為蘭花不是「民生農作物」，不像一般蔬菜，很難突然遇到狀況可以調整，颱風來了菜價可以馬上提高，但蘭花不行。不可能因為現在美國關稅提高20%，我們就把這20%加到末端的售價，因為菜是民生必需品大家都要吃，但蘭花不一定要買。

他說，末端價格上漲，成本價差的部分雖然美國客戶可能願意吸收一部分，但做生意終究是現實的，台灣這邊是生產供應端壓力一定最大，到達一定程度客戶就可能另有考量，外銷至少短期內「減量」是必然的趨勢。

而整個美國市場進口量減少之後，勢必要找出因應方法：首先就是創造更高附加價值，例如和有海外基地的台糖合作，除了蘭花幼苗還有更多的相關產品，美國市場減少的量當然要分散到其他市場，但也必須提供其他市場需要的產品，例如日本市場增加供應切花、部分國家需求較低價的品種，要有明確的目標設定。

也因此整個生產結構也勢必要跟著改變，必須更多面向調整經營，從花材容器到小中大苗生產布局，這個已經不是個別業者能夠因應、是整體產業要生存，都必須面對調整。

玉沙農場產品外銷美國將近五成，場長莊政樺表示，關稅不論是32%或20%，對業者來說都是不可承受之重，「我們的利潤沒那麼多成本又那麼高，真的是負擔不起。」

他說，不管買方或賣方分攤多少，到最後價格就是上漲、市場萎縮，雖然外移到越南等國設廠現在看起來似乎可行，但中國大陸也在那邊設廠、未來發展如何？真的是不可知。真心希望政府能夠「多努力一些，幫大家談到更好的關稅、不要讓大家壓力那麼大」。

台灣蘭花四成銷美，20%關稅業者都認為無法承受。記者周宗禎／攝影
台灣蘭花四成銷美，20%關稅業者都認為無法承受。記者周宗禎／攝影

美國 關稅

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