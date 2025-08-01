20％關稅、匯率升值雙壓夾擊 產業界估實質衝擊達三成

美國對台實施「對等關稅」的初步結果出爐，暫時性稅率為20％。消息今天公布後，產業界普遍反應平穩，認為符合預期，短期內影響可控，但後續仍需留意台幣匯率波動。

新竹縣工業會總幹事曾昭維表示，相較於4月初美國推出高額對等關稅之初的恐慌潮，產業界現在大多已有心理準備，對於20%關稅多認為是「意料之內」。

曾昭維說，產業界在過往3個月內積極布局，針對可能受衝擊的直接出口與間接出口管道調整出貨策略，也透過各種方法「避嫌」，對於關稅20％的結果的反應算是平靜。不過，還是有受到關稅衝擊，特別是，關稅若加計匯率變動所產生的疊加效果，實質衝擊仍可能達到三至四成，但整體而言，目前尚在業者可控範圍內。

曾昭維說，20％稅率是能承受的上限，然而近期匯率變化大，今年4月初匯率落在33元，近期匯率為29元，產業界希望匯率不要再升值了，若匯率續升，將加劇廠商的雙重壓力。產業界這段時間已啟動報價調整與配套措施，目前正努力克服中。