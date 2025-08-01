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外銷美國1貨櫃都出不去 石材業悲觀：關稅衝擊恐「直接下課」

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮「奇鈺家居」以大理石做成質感廚房用品外銷美國頗受客戶喜愛。圖／奇鈺家居提供
花蓮「奇鈺家居」以大理石做成質感廚房用品外銷美國頗受客戶喜愛。圖／奇鈺家居提供

白宮公布台灣關稅20%，花蓮以外銷美國為主的石材業者哀鴻遍野，有業者表示，外銷原本就難做，因關稅干擾，外國客戶觀望，今年至今一只貨櫃都還沒出口，好不容易昨天有人來詢價，今天關稅就「開獎」，再加上這幾年物價、人力都漲，確實陷入困境，若調整不過「就是下課」。

花蓮「奇鈺家居」負責人曾建璋是石材二代，以大理石做成的廚房、衛浴等生活用品，相當精緻，外銷占比約８成，以美國為主，頗受當地消費者喜愛，平均每個月可出口1到2個貨櫃，產值超過千萬元，但今年過了7個月，連一只貨櫃都沒出去。

曾建璋說，美國的萬聖節、耶誕節是產品銷售旺季，客戶一般會在年初詢價、討論樣品後，4月下單，製作期約兩個月，再一個月海運時間，6到9月是業者最忙的時候。美國總統川普4月宣布關稅政策，客人縮手觀望不敢下單，好不容易昨天有人來詢價了，今天關稅一出，「背都在疼了」，不知道該怎麼辦。

「外銷很難做啦！」曾建璋嘆口氣說，不只川普關稅，還有匯率升值、成本上漲，都對外銷產業造成衝擊。他的公司是製造業小工廠，毛利並不高，外銷就是求大量薄利多銷。這幾年人工、電費都在漲，產品價格很難不跟著調漲，價格沒有優勢，只能用品質、穩定的交期等來穩住客戶，如今關稅再削弱競爭力，很擔心客人會轉單到印度或東南亞等成本較低廉的對手國家。

曾建璋說，他父母的年代花蓮外銷美國的石材業者約有上百家，因生意難做，現在僅剩約5家。產業原本就是汰弱留強，做生意起起落落、有好有壞，面臨關稅影響，當然希望政府能幫忙，但確實想不到政府能夠怎麼幫忙，業者面臨困境，只能思考下一步要怎麼調整，若調整不過，他語帶悲觀地說，「那就是下課」。

花蓮「奇鈺家居」以大理石做成質感廚房用品外銷美國頗受客戶喜愛。圖／奇鈺家居提供
花蓮「奇鈺家居」以大理石做成質感廚房用品外銷美國頗受客戶喜愛。圖／奇鈺家居提供

關稅 外銷 美國

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