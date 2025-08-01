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台灣20%是暫時性稅率 賴政府談判還留有一手？

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哪國最得川普歡心？台灣20%關稅排「後段班」 一表看各國稅率排名

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美宣布台灣關稅20％ 工具機公會曝：恐嚴重衝擊中小業者

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

美國今早宣布台灣對等關稅為20%，較日韓高5%。對此，台灣工具機暨零組件工業同業公會（TMBA）表示，美國為我國工具機第二大出口市場，此結果恐嚴重衝擊中階機與中小業者，盼政府在對美第二波談判，為國內產業爭取最大利益。

美國白宮今在官網行政命令頁面公布各國關稅，其中台灣稅率為20%，高於日韓的15%。8月7日生效。

賴清德總統在臉書發文表示，稍早，美方通知台灣在華府的談判團隊，台灣的「暫時性關稅」為20%。主要原因是，因為談判的程序安排，台美雙方還未完成總結會議。因此，美方先對台灣公布20%的「暫時性稅率」，只要後續達成協議，可望再調降稅率。

台灣工具機暨零組件工業同業公會說明，美國為我國工具機第二大出口市場，年平均出口值近4億美元，主力機種包括綜合加工機、車床、鍛壓與沖壓工具機。台灣產品以高性價比與靈活交期受美國市場青睞，但加徵20%關稅產重創價格優勢，特別對中階機，與中小業者衝擊更深，恐引發市場流失與型單效應。

台灣工具機暨零組件工業同業公會指出，這次加徵輸美關稅對工具機產業影響鉅大，公會期盼政府協助釐清產品分類為業者爭取關稅優惠認定，並在過渡期提出因應措施，呼籲政府積極支持加速「推動雙轉型」、置工「產業生態系置構」、推動「出口型，與海外設點」，以及置立「在地產業供應鏈韌性平台」。

美國 關稅 工具機

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