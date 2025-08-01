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北市航空貨運公會嘆關稅「川普凌遲」憂轉單日韓 應派蕭美琴代表談判
美方宣布課徵台灣20％的關稅。北市航空貨運承攬公會表示，對於半導體、電子相關零組件的衝擊大，成本恐提高15到20%，建議政府也對企業提供風險評估、加強原產地MIT認證，以及企業轉型基金，更呼籲後續對美談判要由副總統蕭美琴出手，「說不定會有轉機。」
台北市航空貨運承攬公會理事長羅文祥表示，以往美國對台的關稅是2到4％不等，各州會再有不同的消費稅。如今美國公布相互關稅20%，但之前台幣升值10%，其實匯率就差了30%。
他說，台灣對美出口又是以半導體占6成居多，其次則是電子相關零組件等，正好都是公會的會員產業，屆時成本加總後會提高15到20%，勢必會有出現轉單到低關稅國家的狀況，尤其競爭對手的日本、韓國關稅更低，可見會有所衝擊。
不過，羅文祥說，現在川普就是凌遲，以日本為例，雖然相互關稅為20％，但是鋼鐵又是課徵50％，「內容切得很細。」如此恐會造成產業鍛鍊狀況，這也是目前台灣產業別，希望了解更細項的內容。
但羅文祥也說，其實最後受影響最劇的恐是美國，「一架波音需要100多的國家的零組件，前期雖然是吃糖，最後美國也恐自損受傷。」
另一方面，羅文祥認為，中國對美關稅遲遲未出爐，不確定之下，為了躲避關稅，可能會轉單到台灣，屆時台灣也反而會更依賴中國，所以區域整合要趕緊提升。也建議政府對於企業要提供風險評估、加強原產地MIT認證，以及企業轉型基金。
緊接著後續對美的相關談判，羅文祥說，應該是要派副總統蕭美琴，「相比鄭麗君與美方關係較淺，蕭美琴更是首選，尤其可見蕭在擔任駐美代表期間，與美國兩黨有交情，且疫情間也能爭取到疫苗，說不定去談判會有所轉機。」
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