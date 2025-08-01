快訊

台灣20%是暫時性稅率 賴政府談判還留有一手？

羈押近100日！黃呂錦茹「1字」認罪 法院裁定1000萬交保

哪國最得川普歡心？台灣20%關稅排「後段班」 一表看各國稅率排名

聽新聞
0:00 / 0:00

北市航空貨運公會嘆關稅「川普凌遲」憂轉單日韓 應派蕭美琴代表談判

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
川普對自己的對等關稅政策很得意。新華社
川普對自己的對等關稅政策很得意。新華社

美方宣布課徵台灣20％的關稅。北市航空貨運承攬公會表示，對於半導體、電子相關零組件的衝擊大，成本恐提高15到20%，建議政府也對企業提供風險評估、加強原產地MIT認證，以及企業轉型基金，更呼籲後續對美談判要由副總統蕭美琴出手，「說不定會有轉機。」

台北市航空貨運承攬公會理事長羅文祥表示，以往美國對台的關稅是2到4％不等，各州會再有不同的消費稅。如今美國公布相互關稅20%，但之前台幣升值10%，其實匯率就差了30%。

他說，台灣對美出口又是以半導體占6成居多，其次則是電子相關零組件等，正好都是公會的會員產業，屆時成本加總後會提高15到20%，勢必會有出現轉單到低關稅國家的狀況，尤其競爭對手的日本、韓國關稅更低，可見會有所衝擊。

不過，羅文祥說，現在川普就是凌遲，以日本為例，雖然相互關稅為20％，但是鋼鐵又是課徵50％，「內容切得很細。」如此恐會造成產業鍛鍊狀況，這也是目前台灣產業別，希望了解更細項的內容。

但羅文祥也說，其實最後受影響最劇的恐是美國，「一架波音需要100多的國家的零組件，前期雖然是吃糖，最後美國也恐自損受傷。」

另一方面，羅文祥認為，中國對美關稅遲遲未出爐，不確定之下，為了躲避關稅，可能會轉單到台灣，屆時台灣也反而會更依賴中國，所以區域整合要趕緊提升。也建議政府對於企業要提供風險評估、加強原產地MIT認證，以及企業轉型基金。

緊接著後續對美的相關談判，羅文祥說，應該是要派副總統蕭美琴，「相比鄭麗君與美方關係較淺，蕭美琴更是首選，尤其可見蕭在擔任駐美代表期間，與美國兩黨有交情，且疫情間也能爭取到疫苗，說不定去談判會有所轉機。」

美國 美方 蕭美琴

延伸閱讀

川普課台20％關稅 賴總統：不是台灣的談判目標

20％關稅還有救？白宮釋出「最後機會」談判訊號 網酸：賴清德有川普電話嗎

「台美印三方對話訪問團」抵台 將晉見副總統蕭美琴

監察院公布政治獻金專戶賸餘 2024總統候選人餘額曝光

相關新聞

美國關稅來了！ 受影響減班休息廠商66家、1735人

勞動部今公布最新減班休息數據。本期通報減班休息的事業單位190家、實施人數3441人，較上期增加11家、245人。其中受...

勞動基金6月收益轉正！收益數2,083億元、收益率負1.22％

勞金局1日公布整體勞動基金，截至114年6月底，整體勞動基金規模為7兆335億元，收益率為負1.22％，6月單月損益轉為...

關稅多5%！高階螺絲扣件恐遭日韓夾殺 螺絲公會前理事長：台灣完蛋了

美宣布台灣稅率為20%，衝擊高階螺絲扣件業，台灣螺絲公會前理事長蔡圖晉今受訪說，台灣此次稅率比日韓多5%怎麼競爭？關稅負...

外銷美國1貨櫃都出不去 石材業悲觀：關稅衝擊恐「直接下課」

白宮公布台灣關稅20%，花蓮以外銷美國為主的石材業者哀鴻遍野，有業者表示，外銷原本就難做，因關稅干擾，外國客戶觀望，今年...

指關稅20%是「中性情境」 分析師憂：台灣3產業毛利率被吃光

資深分析師陳榮華形容20%的關稅結果為「中性情境」，雖未最佳，但也未到25%的悲觀處境；但對此結果仍憂心忡忡，點名台灣3大產業，在對美關稅的衝擊下，毛利率恐將會被吃光，商總更悲觀預示了部分企業恐將出走至東南亞國家。

北市航空貨運公會嘆關稅「川普凌遲」憂轉單日韓 應派蕭美琴代表談判

美方宣布課徵台灣20％的關稅。北市航空貨運承攬公會表示，對於半導體、電子相關零組件的衝擊大，成本恐提高15到20%，建議...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。