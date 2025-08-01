美關稅衝擊高雄螺絲扣件產業 綠委籲提出口產業支援方案

美國7天後將對台課徵20%關稅，高雄螺絲扣件產業、農漁產品首當其衝，立委許智傑呼籲中央和地方共同合作，提出出口產業支援方案，減緩關稅帶來的衝擊；高市經發局說，已做好初步影響衝擊分析，並與產業保持密切聯繫。

許智傑指出，美方對台灣公告「暫時性關稅稅率20%」，雙方未完成正式協議總結，先行設定20%稅率做為過渡性安排，後續將就正式稅率、供應鏈合作與美國232條款展開進一步磋商，若能順利達成共識，仍有機會爭取更佳條件。

許智傑表示，受到此次關稅衝擊最深的產業，首推高雄扣件業與農漁產品，據統計，高雄金屬加工製品對美出口產值高達564億元，占該產業總產值2330億元的24%，其中以螺絲、螺帽等扣件業為重，占出口總額92%。

此外，高雄鱸魚外銷美國去年出口量超過252公噸，若價格因關稅上升而調整，恐嚴重打擊外銷競爭力。

高雄市長陳其邁則已責成經發局成立「因應對等關稅經濟對策小組」，推出三大因應措施，包括建立產業聯繫平台、成立產業輔導團隊、設立勞工關懷小組，從產業到勞動面全方位支援在地企業及從業人員。

經發局表示，已全面啟動各產業可能受到的實質衝擊相關評估作業，將持續與業界保持對話，在政策及資源上適時投入，協助地方產業穩定應對。