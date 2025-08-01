台灣關稅20%比日韓高！輪胎業者憂恐邊緣化「客戶轉單加速」

美國政府對台灣課20%關稅揭曉，遠高於日、韓的15%，也與部分東南亞多個國家持平。國內車胎業者對此感到憂心，直言台灣原本仰賴「高性價比」爭取美國客戶，如今面臨成本墊高、利潤壓縮壓力，轉單潮有可能最快在未來一至兩個月內陸續出現。

車胎製造業者說，美國市場一直是我國輪胎出口的重要戰場，雖不如中國、韓國品牌規模，但靠品質穩定與客製化彈性，在北美市場建立一席之地。以往美國客戶願意為台灣製輪胎多付5%到10%的價格，認為物有所值，但現在關稅直接墊高20%，等於是我們自己把訂單讓出去，台灣原本居於「價格與品質平衡」的中間位置，未來恐被迫邊緣化。

國內輪胎業者近年積極在中國、越南、泰國等地設立生產基地，希望分散風險、降低出口成本，但面對突如其來的關稅政策，認為要在短期內完成產線調整與認證、供應鏈轉移並不容易。過去數月，已有部分業者延遲出貨、暫緩洽談新單，未來此狀況恐持續甚至擴大。

業者更指出，雖然台灣政府對外表示目前的20%為「暫時性」關稅，但未提供明確時程與談判進度，對出口廠商來說等同於「不確定的風險」，導致美方買主更可能轉單，部分中小企業甚至已接獲客戶通知暫停下單、重新評估合作條件。