快訊

台灣20%是暫時性稅率 賴政府談判還留有一手？

羈押近100日！黃呂錦茹「1字」認罪 法院裁定1000萬交保

哪國最得川普歡心？台灣20%關稅排「後段班」 一表看各國稅率排名

聽新聞
0:00 / 0:00

美國關稅來了！ 受影響減班休息廠商66家、1735人

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
製造業示意圖。(路透資料照片)
製造業示意圖。(路透資料照片)

勞動部今公布最新減班休息數據。本期通報減班休息的事業單位190家、實施人數3441人，較上期增加11家、245人。其中受到美國關稅影響的廠商家數占66家、1735人。

本期減班休息事業單位190家、實施人數3441人，較上期增加11家、245人，主要集中在製造業，製造業實施減班休息家數142家、3094人，遭減班休息的勞工近9成都在製造業。

勞動部條平司司長黃琦雅指出，這次有兩家新增事業單位人數較多，且都不是首次實施。一家是屬於金屬機電業，是做汽車、腳踏車零件開發跟製造的廠商，實施人數193人；另一家屬於電力設備配備製造業，是製造視聽電子產品的廠商，實施人數55人，這家廠商曾在7月1號通報實施，月休16天。

受美國關稅影響而實施減班的廠商，本期家數為66家、1735人，比上期減少56家、1417人。黃琦雅說，本期增加12家，但也有2家停止實施，因此整體增加10家、318人，暫停實施的事業單位分屬機械設備、金屬製品製造業，皆預估目前訂單量不需要減少工時，其中一家汽車、高爾夫球車減速機齒輪製造廠商更認為訂單尚可支撐，表達近期都不會再減班。

她解釋，這兩家停止實施的事業單位，都是四月就通報受到關稅影響，原因為客戶都在觀望，但現在訂單已經慢慢回穩。

由於美國今公布台灣關稅稅率20%，未來減班休息事業單位恐將增加，黃琦雅強調目前僅是暫時性稅率，台美雙方將持續協商，勞動部也會密切監測產業減班休息變化，也會要求地方政府審慎把關。

稅率 美國 勞動部

延伸閱讀

美宣布台灣關稅20％比日韓高衝擊產業？機械公會理事長莊大立曝關鍵點

關稅20％ 黃偉哲：還要觀察但現階段揭露的訊息台灣並沒有輸

點名「鬼混」 吳宗憲：郭智輝為美國關稅下台

美國對台課20%關稅 宏碁：沒有影響

相關新聞

美國關稅來了！ 受影響減班休息廠商66家、1735人

勞動部今公布最新減班休息數據。本期通報減班休息的事業單位190家、實施人數3441人，較上期增加11家、245人。其中受...

勞動基金6月收益轉正！收益數2,083億元、收益率負1.22％

勞金局1日公布整體勞動基金，截至114年6月底，整體勞動基金規模為7兆335億元，收益率為負1.22％，6月單月損益轉為...

關稅多5%！高階螺絲扣件恐遭日韓夾殺 螺絲公會前理事長：台灣完蛋了

美宣布台灣稅率為20%，衝擊高階螺絲扣件業，台灣螺絲公會前理事長蔡圖晉今受訪說，台灣此次稅率比日韓多5%怎麼競爭？關稅負...

外銷美國1貨櫃都出不去 石材業悲觀：關稅衝擊恐「直接下課」

白宮公布台灣關稅20%，花蓮以外銷美國為主的石材業者哀鴻遍野，有業者表示，外銷原本就難做，因關稅干擾，外國客戶觀望，今年...

指關稅20%是「中性情境」 分析師憂：台灣3產業毛利率被吃光

資深分析師陳榮華形容20%的關稅結果為「中性情境」，雖未最佳，但也未到25%的悲觀處境；但對此結果仍憂心忡忡，點名台灣3大產業，在對美關稅的衝擊下，毛利率恐將會被吃光，商總更悲觀預示了部分企業恐將出走至東南亞國家。

北市航空貨運公會嘆關稅「川普凌遲」憂轉單日韓 應派蕭美琴代表談判

美方宣布課徵台灣20％的關稅。北市航空貨運承攬公會表示，對於半導體、電子相關零組件的衝擊大，成本恐提高15到20%，建議...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。