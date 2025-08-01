美國關稅來了！ 受影響減班休息廠商66家、1735人

勞動部今公布最新減班休息數據。本期通報減班休息的事業單位190家、實施人數3441人，較上期增加11家、245人。其中受到美國關稅影響的廠商家數占66家、1735人。

本期減班休息事業單位190家、實施人數3441人，較上期增加11家、245人，主要集中在製造業，製造業實施減班休息家數142家、3094人，遭減班休息的勞工近9成都在製造業。

勞動部條平司司長黃琦雅指出，這次有兩家新增事業單位人數較多，且都不是首次實施。一家是屬於金屬機電業，是做汽車、腳踏車零件開發跟製造的廠商，實施人數193人；另一家屬於電力設備配備製造業，是製造視聽電子產品的廠商，實施人數55人，這家廠商曾在7月1號通報實施，月休16天。

受美國關稅影響而實施減班的廠商，本期家數為66家、1735人，比上期減少56家、1417人。黃琦雅說，本期增加12家，但也有2家停止實施，因此整體增加10家、318人，暫停實施的事業單位分屬機械設備、金屬製品製造業，皆預估目前訂單量不需要減少工時，其中一家汽車、高爾夫球車減速機齒輪製造廠商更認為訂單尚可支撐，表達近期都不會再減班。

她解釋，這兩家停止實施的事業單位，都是四月就通報受到關稅影響，原因為客戶都在觀望，但現在訂單已經慢慢回穩。

由於美國今公布台灣關稅稅率20%，未來減班休息事業單位恐將增加，黃琦雅強調目前僅是暫時性稅率，台美雙方將持續協商，勞動部也會密切監測產業減班休息變化，也會要求地方政府審慎把關。