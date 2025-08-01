20%稅率衝擊機械業 機械公會建議政府採防禦性匯率調控

美國公布對台關稅稅率20%，恐嚴重衝擊機械產業，甚至引發國際供應鏈轉移，導致國內中小微型供應鏈萎縮與斷鏈危機。台灣機械公會1日建議政府，應持續與美國溝通協商，並採防禦性匯率調控，重視與競爭對手國相對比例，以維持產業的國際競爭力。

機械公會指出，美國政府今日公布對台關稅稅率為20%，相較日、韓等競爭對手國15%的稅率，美國對台關稅20%將使機械產業受到嚴重衝擊，並將持續影響台灣機械出口的國際競爭力。

台灣機械產業一直深耕台灣，以台灣為中心，出口輻射全球市場，建立起台灣機械產業的全球競爭力，也一直仰賴出口創匯，為台灣經濟帶動正向循環。但近期已因匯率較競爭對手國強勢，導致外銷訂單競爭力下滑、匯損直接侵蝕了企業獲利，公布關稅後可能會進一步引發國際供應鏈轉移，導致國內中小微型供應鏈萎縮與斷鏈等。

對此，台灣機械公會建議政府，應以國家高度持續與美國溝通協商，爭取與競爭對手國相近的關稅稅率，並採防禦性匯率調控，以協助機械產業維持國際競爭力，持續根留台灣。

公會彙整後綜整如以下建議，希望政府加以協助：

一、美國對台關稅已公布，機械產業長期關注與日韓關稅差別，最新結果顯示仍較日韓高出5%，對機械產業衝擊較預期為大，依美國總統川普對外所說，關稅仍可持續談判與協商，建請政府持續與美國溝通與協商，希望能將低對台關稅，若無法低於日韓等國，但至少期望能與之相同。

二、匯率仍是機械產業對外出口競爭力之所在，自2021年起至今年7月31日的匯率變化，新台幣匯率僅貶值4.6%，日幣貶值幅度卻高達46.2%，韓元也貶值達28.0%，以往台灣設備售價較日本低二至三成的價差完全消失，已對根留台灣並以外銷為主的機械設備出口造成嚴重傷害，更是造成訂單減少之主因。

其次，若分析今年4月1日到7月31日收盤止，新台幣升值幅度達10.5%，而韓元升值5.3%，人民幣僅升值1.0%，日圓更逆勢貶值0.7%，新台幣短期大幅升值加上設備接單期較長，台灣機械產業匯損嚴重且無法轉嫁，已造成獲利嚴重縮水。

機械公會表示，短期之間新台幣急升，對以中小企業為主的機械產業實質衝擊很大，要因應也有困難度，希望先回到4月初的匯率，讓企業能有時間調整、喘息。

再者，日圓的持續貶值，使我國機械設備與日本之間的價差完全消失，甚至導致內銷市場也受波及，加工中心機的進口甚至還呈現成長，內外銷競爭壓力夾擊，對機械產業來說，真的是屋漏偏逢連夜雨。

因此，建請政府為維持我出口競爭力，新台幣匯率長期上應採防禦性調控，重視與競爭對手國相對比例，回復到如2021年初，我國與日韓等國相對的匯率比例；即台幣兌日圓約1:3.6，台幣對韓圜約1:38.6。而短期內也應回復到今年4月初之對美匯率33元。

三、 機械產業近期受創嚴重，特別需要政府資金與政策上的支持，建請政府研擬專案融資方案(非原本信保額度，是額外增加的)，來協助企業現金流周轉；且要求銀行體系切莫雨天收傘，研擬貸款期限放寬、延遲還款等方式，以減輕企業周轉壓力。

另外，應加速擴大內需與協助國內製造業轉型升級，鼓勵國內製造業汰舊換新並使用國產設備，並全面性的給予換購補助，除可協助國內製造業升級外，也可維持台灣機械產業聚落與相關供應鏈存活。