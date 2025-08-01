美對等關稅公布！許舒博：不認為20%定案「目前是60分還需補考」

美國對台灣對等關稅稅率出爐，台灣被課20%，高於亞洲日、韓兩國的15%。全國商業總會理事長許舒博1日上午表示：「20%對台灣來講是60分，但是需要補考」，包括賴清德總統和行政院長卓榮泰都提到這是暫時性關稅，希望未來的談判能再調降，這表示他對20%的數字並不滿意。

許舒博指出，20%是高還是低需要比較，日本、韓國兩國是台灣最大的競爭對手，這兩國的關稅是15%，台灣是20%，這對外銷出口，尤其和日韓兩國有競爭性的商品勢必將失去競爭機會。將來台灣還要拿出多少籌碼再和美國談判，這仍需拭目以待。

他說明，日韓兩國雖然關稅稅率只有15%，但他們都付出非常重的代價，例如四、五千億美元以上的對美投資，市場開放及農產品採購等。反觀台灣，能否比照日韓兩國釋出這些這做法？

許舒博強調，他之前就提醒台灣應該組國家隊，邀請所有的企業一起坐下来談，到底我們有多少籌碼可以跟美國一起来談，他舉台積電為例，自己先宣布到美國投資1000多億美元，結果美國這次要求台灣必須再加碼3,000億美元，那之前的1000多億美元到底算不算？結果美國的答案是否定的；另外包括台灣之前承諾對美採購的能源，這在未來能不能算在內？這都是考驗。

許舒博表示，當初曾說過，如果對等關稅稅率在20%以上，談判團隊應該要向國人道歉，現在的暫時性稅率剛好「壓線」，也代表政府對這個稅率不滿意，而到底台灣要提出什麼籌碼來換取更低的稅率，還要後續的觀察。

他也點名，政府若繼續和美國談判，在農產品方面有一件事千萬不能妥協，就是可能傷害食安的問題絕對不能破壞，而台灣的外銷產品，大多是「毛三道四」，所以我們與日韓兩國比較差了5%，這差距其實非常嚴重，若以台灣外銷出口金額大約700多億美元來看，5%的差距就是40多億美元，相當於新台幣1000多億元。

不過他仍然認為，台灣失去了與日韓的競爭力，也一定會失去部分美國市場，但不認為會是20%定案，一定會再往下調，而匯率穩定也是影響對外貿易重要的因素，「匯率已經升值了12%，如果不能穩定，對台灣就是雪上加霜。」